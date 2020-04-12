İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6987
  • EURO
    7,3183
  • ALTIN
    363.483
  • BIST100
    96471
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Koronavirüs tedavisiyle iyileşen Resmiye nine, beyin kanamasından öldü
Yaşam

Koronavirüs tedavisiyle iyileşen Resmiye nine, beyin kanamasından öldü

Sakarya'da, koronavirüs tedavisi gören ve 9 gün sonra taburcu edilen Resmiye Işık (86), geçirdiği beyin kanaması sonucu tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA12 Nisan 2020 Pazar 12:53 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 12:56
ABONE OL

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde yaşayan ve umreden dönen oğlu ile gelinini ziyaret ettikten sonra rahatsızlanan Resmiye Işık'ın, 22 Mart’ta kaldırıldığı hastanede 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Koronavirüs tedavisi görüp, 9 gün sonra iyileşen ve 1 Nisan’da hastaneden taburcu edilen Işık, 5 Nisan'da beyin kanaması geçirdi. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeniden götürülen Işık, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Işık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Işık’ın ölüm nedeninin, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olduğu öğrenildi. Resmiye Işık’ın cenazesi, bugün Söğütlü ilçesine bağlı Kurudil Mahallesi’nde toprağa verilecek.

Munzur'a düşen Uzman Çavuş Güneş aranıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz
Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz

Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz

Skandal sonrası Türkiye, Çin'den izahat istedi: Araştırıyoruz
Skandal sonrası Türkiye, Çin'den izahat istedi: Araştırıyoruz

Skandal sonrası Türkiye, Çin'den izahat istedi: Araştırıyoruz

'150 civarında adacık Türkiye'nin'
'150 civarında adacık Türkiye'nin'

'150 civarında adacık Türkiye'nin'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.