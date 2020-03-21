İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5547
  • EURO
    7,0589
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    85795.8
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Koronavirüs tedbirleri kapsamında o alanlarda mangal yasak
Yaşam

Koronavirüs tedbirleri kapsamında o alanlarda mangal yasak

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Milli parklarda, ormanlarda ve Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı park ve bahçelerde mangal yakılması yasaklandı.

DHA21 Mart 2020 Cumartesi 14:14 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 14:33
ABONE OL

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs tedbirleri kapsamında milli parklarda, ormanlarda, park ve bahçelerde mangal yakılmasının yasaklandığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan yeni karara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Pakdemirli, "Tüm milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına mangal yakılması yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Çin'den Türkiye'ye 'alkışlı' destek

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa'dan hiçbir şey gelmedi
Bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa'dan hiçbir şey gelmedi

Bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa'dan hiçbir şey gelmedi

Rusya'nın gizli 'Libya' planı ortaya çıktı
Rusya'nın gizli 'Libya' planı ortaya çıktı

Rusya'nın gizli 'Libya' planı ortaya çıktı

Çarpıcı açıklamalar: Bir avuç insan biliyordu, casus uydular ve radarlar bile görmedi
Çarpıcı açıklamalar: Bir avuç insan biliyordu, casus uydular ve radarlar bile görmedi

Çarpıcı açıklamalar: Bir avuç insan biliyordu, casus uydular ve radarlar bile görmedi

Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.