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Yaşam

Koronavirüse dair çarpıcı araştırma! Dünyada yaşam süresi kısaldı mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse ilişkin, ortalama yaşam süresinin analiz edildiği dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Buna göre koronavirüs sebebiyle ülkelerin yüzde 84'ünde beklenen yaşam süresinin 1,5 yıldan fazla kısaldığı öne sürüldü.

AA14 Mart 2024 Perşembe 06:22 - Güncelleme:
Koronavirüse dair çarpıcı araştırma! Dünyada yaşam süresi kısaldı mı?
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Dünyanın büyük ölçüde kurtulduğu koronavirüs felaketine ilişkin araştırmalar sürüyor.

Toplumun önemli bölümü aşılar ve enfekte yolu ile bağışıklık kazansa da salgınla ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

ORTALAMA YAŞAM SÜRESİNDE ÇARPICI DEĞİŞME

Küresel Hastalık Yükü çalışmasının 1950-2021 yıllarında 195 ülkedeki ölüm oranları ve beklenen yaşam süreleri analizinin yanı sıra anketler, nüfus sayımları ve diğer kaynaklardan elde edilen verilerden yararlanılan araştırmada özellikle Kovid-19 salgını dönemine odaklanıldı.

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nce yürütülen araştırmada dünya genelinde beklenen yaşam süresinin 2019 ile 2021 arasında 1,5 yılı aşkın azaldığı ve geçmişteki artışların keskin şekilde tersine döndüğü saptandı.

"ÜLKELERİN YÜZDE 84'ÜNDE BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ AZALDI"

Araştırmacılardan Dr. Austin E. Schumacher, Kovid-19 salgınının dünya genelindeki yetişkinler üzerinde derin etki bıraktığını belirterek, "Salgın sırasında ülkelerin ve bölgelerin yüzde 84'ünde beklenen yaşam süresi azaldı. Bu durum yeni patojenlerin yıkıcı potansiyel etkilerini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Araştırmanın detayları 'The Lancet' adlı dergide yer aldı.

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