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Yaşam

''Koronavirüse inanmıyorum'' sözleriyle maskeyi reddeden kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Erzurum'da 'Koronavirüse inanmıyorum' şeklinde röportaj vererek maske kullanmayı reddeden kişi aynı caddede tekrar maskesiz görülünce hakkında yasal işlem yapıldı.

AA07 Ağustos 2020 Cuma 09:45 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 09:49
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Caddesi ile farklı yerlerde 24, 25 ve 27 Temmuz'da çeşitli basın kuruluşlarına "Koronavirüse inanmıyorum." şeklinde röportaj vererek maske kullanmayı reddeden F.Ö, 30 Temmuz'da aynı caddede tekrar maskesiz görüldü.

Polis ekiplerince Gürcükapı Polis Merkezine götürülen F.Ö'ye, 1583 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre 900 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca F.Ö. hakkında medyada verdiği röportajlar nedeniyle "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan yasal işlem yapıldı.

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