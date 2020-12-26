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Yaşam

Koronavirüse yakalanan 2 kardeş 12 arayla hayatını kaybetti

Aydın'da koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedaviye alınan 73 yaşındaki Cevdet Oğuz ve kardeşi 66 yaşındaki Adnan Oğuz, 12 gün arayla hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Oğuz kardeşler, Kuyucular Mahalle mezarlığında virüs tedbirleri alınarak defnedildi.

DHA26 Aralık 2020 Cumartesi 17:18 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 17:18
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Efeler'in Kuyucular Mahallesi'nde yaşayan Cevdet Oğuz ve kardeşi Adnan Oğuz, rahatsızlanınca koronavirüs şüphesiyle Aydın Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan testlerin ardından iki kardeş de sonuçlarının pozitif çıkması sonucu tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesine alınan kardeşlerden Cevdet Oğuz, 13 Aralık'ta hayatını kaybetti. Oğuz'un ölümünden 12 gün sonra bu kez kardeşi Adnan Oğuz yaşamını yitirdi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Oğuz kardeşler, Kuyucular Mahalle mezarlığında virüs tedbirleri alınarak defnedildi.

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