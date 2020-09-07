07 Eylül 2020 Pazartesi 13:26 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 13:26

Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinin oyuncusu Alina Boz koronavirüse yakalandı. Bu haberin ardından Alina Boz'un kaç yaşında olduğu merak edildi. Genç oyuncunun ardından Aşk 101 dizisinin başrol oyuncuları Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı'nın da test sonuçları pozitif çıktı. Peki Koronavirüse yakalanan Alina Boz kimdir? Alina Boz kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler...

Alina Boz'un koronavirüse yakalanmasının ardından dizideki rol arkadaşları Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı'nın da koronavirüs olduğu öğrenildi. Dizinin 2. sezon çekimleri durduruldu. İşte Alina Boz'un biyografisi.

Boz’un yapım şirketi tarafından rutin yapılan korona testi bu sefer pozitif çıktı. 14 günlük ev karantinası başlayan oyuncunun herhangi bir şikayetinin olmadığı öğrenildi.

EVİNDE KARANTİNADA

‘Aşk 101’ dizisinde Eda karakterini canlandıran Alina Boz, karantinayı evinde geçiriyor.

KUBİLAY AKA TWITTER’DAN PAYLAŞTI

Twitter’dan açıklama yapan Kubilay Aka “Sıkıntı yok. Bu covid kime bulaştığını bilmiyor” notunu yazdı. Aşk 102 dizisi, geçtiğimiz sezon Netflix’te yayınlanan Aşk 101 dizisinin devamı olarak çekiliyor.

ALİNA BOZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Alina Boz, 14 Haziran 1998 tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaya geldi. Annesi Rus kökenli olan Alina Boz, Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duydu. İlk olarak "Cesur Hemşire" dizisinde "Canan" olarak ekranlara adım attı. Alina Boz, esas çıkışını ise "Paramparça" dizisinde canlandırdığı "Hazal" karakteri ile yaşadı. Alina Boz, 22 yaşındadır.

2016 yılında kadrosunda Zafer Algöz ve Melek Baykal gibi usta isimlerin yer aldığı "Kaçma Birader" adlı filmde de rol alan Alina Boz, Ata Demirer ve Justin Bieber ile Avea reklamlarında bulunan genç oyuncu reklam filminde yer aldı.

2017 yapımı Sevda’nın Bahçesinde Defne karakterine hayat verdi. Alina Boz son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi "Vatanım Sensin" de rol almıştır. Alina Boz son olarak Elimi Bırakma isimli dizinin başrolünü üstlenmiştir.

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