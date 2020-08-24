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Yaşam

Koronavirüslü kişi, yolcu otobüsünde seyahat ederken yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, koronovirüs testi pozitif çıkan M.M.T. (49), karantina kurallarını ihlal ederek yolcu otobüsü ile seyahat ettiği gerekçesiyle Kula Devlet Hastanesi'ne götürülerek Kovid-19 servisine yatırıldı. İzmir'den otobüse binen kişinin Erzurum'a gideceği öğrenildi.

DHA24 Ağustos 2020 Pazartesi 23:20 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 23:20
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Olay, ilçeye bağlı bir dinlenme tesisinde meydana geldi. İzmir'den yola çıkan koronavirüs testi pozitif çıkan M.M.T., Erzurum'a gitmek üzere otobüse bindi. Yapılan ihbar üzerine otobüs, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir dinlenme tesisi önünde durduruldu. Yapılan kontrollerde M.M.T.'nin dün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine M.M.T. Kula Devlet Hastanesi Kovid-19 servisine götürüldü. Pozitif vaka ile temaslı olan yolcu otobüsünün muavinine de yolcuğunu tamamlanmasının ardından kendini 14 günlük süre ile evinde karantinaya alması için tutanak tanzim edildi.

Öte yandan, pozitif vakanın oturduğu koltuğun önünde, arkasında ve yanında başka bir yolcu seyahat etmezken, otobüste bulunan diğer 7 yolcunun uzak oturmalarından dolayı karantina işlemi uygulanmadı.

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