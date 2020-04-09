İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7671
  • EURO
    7,3719
  • ALTIN
    360.466
  • BIST100
    94297
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Koronavirüsten korunmak için ağacı oyan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Yaşam

Koronavirüsten korunmak için ağacı oyan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Orman Genel Müdürlüğü'nce Ayvacık ilçesinde koronavirüsten korunmak için kayın ağacında açtığı kovuğa giren İlkay Gümüşsu (38) hakkında yasal işlem başlatıldı. Gümüşsu'nun, ağacın 3'te 2'sini oyarak, çıkardığının tespit edildiği belirtildi.

DHA09 Nisan 2020 Perşembe 11:17 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 11:17
ABONE OL

Samsun'un Ayvacık ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan İlkay Gümüşsu, koronavirüse dikkat çekmek ve salgından korunmak için kayın ağacında açtığı kovuğa girdi. Gümüşsu, kovukta çektiği görüntüsünü, sosyal medya hesabından 'Korona gelsin de beni burada bulsun. Ağaçkakan gibi yuva yaptım buraya. Hey gidi korona erkek ister beni bulmaya, haydi iyi günler' mesajıyla paylaştı.

AĞAÇ, ORMAN ALANINDAYMIŞ

Sosyal medyada görüntülerin yayınlanmasının ardından Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Kayın ağacının bulunduğu alanda incelemeler yapıldı. İnceleme sonucu ağacın orman sayılan alanda olduğu tespit edildi, yasal işlem başlatıldı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kayın ağacının 3'te 2'sinin oyularak çıkarıldığı için hayatiyetine zarar verildiği tespit edildiğinden ilgili şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı" denildi.

Yetkililer ayrıca ormanların usulsüzlüklere karşı 7 gün 24 saat korunduğunu belirterek, bu tarz olumsuz olaylarla karşılaşanların ihbarda bulunmaları halinde ekipler tarafından ivedilikle konunun incelendiğini ve usulsüzlük tespitinde ise yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Ferhat dededen duygulandıran bağış

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...
BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu
Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu

Bakın neyin derdine düştüler!
Bakın neyin derdine düştüler!

Bakın neyin derdine düştüler!

ABD, Türkiye'den yardım istedi
ABD, Türkiye'den yardım istedi

ABD, Türkiye'den yardım istedi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.