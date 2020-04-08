08 Nisan 2020 Çarşamba 18:01 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 18:01

Aytaç Yalman’ın eşi Belma Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı gibi görevlerde yer alan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birimlerinde de görev yapan Aytaç Yalman’ın eşi Belma Yalman'ın da koronavirüs nedeniyle ölümü sonrası Belma Yalman'ın kim olduğu ve hayatı araştırılıyor. Koronavirüsten ölen Belma Yalman kimdir? Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman kaç yaşındaydı? İşte Aytaç Yalman’ın eşi Belma Yalman hakkında merak edilenler.

Kara Kuvvetleri Komutanı eski komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, 11 Mart'ta hastalandıktan beş gün sonra hayatını kaybetmişti. Yalman'ın koronavirüs nedeniyle öldüğü ortaya çıkmıştı. 80 yaşında ölen Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da koronavirüs nedeniyle tedavi görüyordu. Belma Yalman da bugün hayatını kaybetti.

BELMA YALMAN KİMDİR?

Koronavirüsten ölen Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman 2 çocuk annesidir. Belma Yalman 70 yaşında hayatını kaybetmiştir.

11 Mart günü nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Aytaç Yalman, ardından GATA'ya sevk edilmişti. Burada nefes alma sıkıntısı artan Yalman, 16 Mart günü hayatını kaybetmişti. Eski Kara Kuvvetleri komutanı'nın tedavisi sürecinde koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine yakın çevresine yapılan testlerde eşinde ve korumalarında koroanvirüse rastlanmıştı.

Belma Yalman'a eşinin rahatsızlığı sürecinde yapılan testlerde koronavirüs pozitif tanısı konulmuştu. Eş Yalman'ın tedavisi de bu sürede başlamıştı. Belma Yalman, tedavi gördüğü eski adıyla Haydarpaşa GATA yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı gibi görevlerde yer alan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birimlerinde de görev yapan Aytaç Yalman’ın ölümü sonrası hayatı araştırılıyor. İşte Aytaç Yalman’ın biyografisi…

AYTAÇ YALMAN KİMDİR?

Aytaç Yalman 29 Temmuz 1940 yılında İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. Belma Yalman ile evlidir. 1960 Yılında Kara Harp Okulundan, 1961 yılında Piyade Okulundan, 1971 yılında Kara Harp Akademisinden, 1976 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur.

1998 yılında Suriye ile yaşanan krizi müteakip 20 Ekim 1998 tarihinden itibaren Adana Mutabakatı gereği, Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye-Suriye güvenlik ilişkilerini yürütmüştür.

1961-1976 yılları arasında T.S.K.nin çeşitli birliklerinde Tk.ve Bl.K.lıkları ile Kh.Sb. ve Kur.Bşk.lıkları görevlerinde bulunmuştur. 1976-1986 yılları arasında Silahlı Kuvvetler Akademisinde Öğretim Üyesi, Ege Ordu ve K.T.B.K.K.lığında İstihbarat Başkanı, 50. Piyade Alay Komutanlığı, K.H.A., K.H.O. Öğretim Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

1986 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi ederek K.H.O.K.Yrd.lığına, 1987 yılında da 39.ncu Mknz.P.Tug.K.lığına atanmıştır. 1990- 1994 yılları arası Tümgeneral, K.K.Per.Başkanlığı, Piyade Okul Komutanlığı, Korgeneral rütbesine yükselerek K.K.Dent. ve Değ. Başkanlığı yapmıştır. 1995 – 1998 yılları arasında Adana'da bulunan 6. Kolordu Komutanlığı'atanan Aytaç Yalman, 1998 yılında Orgeneralliğe terfi ederek 2. Ordu Komutanlığına atanmıştır.

24 Ağustos 2000 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanmıştır. 24 Ağustos 2002 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmiştir.

TSK Üstün Hizmet Madalyası, Üstün Cesaret Madalyası, Altın Şeref Madalyası sahibidir.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 16 Mart 2020 tarihinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.