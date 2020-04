Koronavirüsten ölen Doktor Yavuz Kalaycı'nın çocuklarına Haluk Levent (Ahbap) sahip çıktı! Dr. Yavuz Kalaycı kimdir, nereli?

22 Nisan 2020 Çarşamba 10:49 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 10:49

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Eyüp Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Dr. Yavuz Kalaycı'nın son mesajı yürekleri burkmuştu. 56 yaşında hayata gözlerini kapayan Dr. Kalaycı'nın son mesajını meslektaşı Doç. Dr. Erdinç Nayır paylaşmıştı. Dr. Kalaycı'nın son mesajına Haluk Levent (Ahbap Derneği) kulak verdi. Haluk Levent'in çalışmalarını yürüttüğü ABBAP yardım derneği, Dr. Yavuz Kalaycı'nın kızlarının yaşam boyu eğitimlerini üstlendiğini açıkladı.

DOKTOR YAVUZ KALAYCI KİMDİR?

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler arasında yer alan Dr.Yavuz Kalaycı, ölümünün ardından görev yaptığı yerde anıldı. Peki, Yavuz Kalaycı kimdir ve nereli? İşte, Yavuz Kalaycı hakkında merak edilen bazı bilgiler

Yavuz Kalaycı aslen Karamanlıdır. 1977 yılında İzmir Davutpaşa Lisesi'nde eğitim gördü ve 1981 yılında mezun oldu. 1982 - 88 yılları arasında İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı.

Son olarak İstanbul'da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak çalışan Doktor Yavuz Kalaycı, evli ve iki çocuk babasıydı. Covid-19 virüsü nedeniyle 19 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybetti.

"KIZLARIM KÜÇÜK SAHİP ÇIKARSINIZ DEĞİL Mİ" DEMİŞTİ...

Koronavirüsten ölen Doktor Yavuz Kalaycı geride yürek yakan bir vasiyet bıraktı. İstanbul Eyüp Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Dr. Yavuz Kalaycı'nın son mesajını meslektaşı Doç. Dr. Erdinç Nayır paylaştı: Bugün bir arkadaşımız koronovirüsten hayatını kaybetti. Aynı sebeple annesi, babası ve kardeşini kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı’nın son mesajı: ‘Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?’ oldu.

Dr. Yavuz Kalaycı'nın son mesajına Ahbap kulak verdi. Habertürk'e konuşan Sanatçı Haluk Levent, "Meslektaşı sosyal medyada bir vasiyeti açıklayınca, 'Çocuğuma kim bakacak' deyince hepimizin içi parçalandı. Bu sabah ailesine, eşine ve çocuklarına ulaştık ve ben kendim gittim. Görüştüm, tüm takipçilerim adına, Türkiye adına başsağlığı diledim. Üstüne basa basa dikkat çekmemiz gereken bir durum var burada; sağlık çalışanları, sağlık emekçileri. Onlar çok kutsal bir görevdeler. Onlar bizleri kurtarmak uğruna cephede savaşan askerlerin aynısı durumundalar çünkü her an mermi yiyebilirler, her an bomba düşebilir üstlerine. Biz evimizde rahat oturalım, kahvemizi içelim, koronanın geçmesini bekleyelim diye orada cephedeler. Bir yandan o insanları kurtarmaya çalışıyorlar bir yandan aileleriyle beraber riske atılıyorlar. Bu nedenle çok önemliydi. Gittim ve tüm Türkiye'nin yanlarında olduğunu söyledim eşine. O da 'Teşekkür ediyoruz, Yavuz'un sınıf arkadaşları çok destek oluyorlar. Şu an acımı yaşamaya çalışıyorum' dedi" diye konuştu.

DR. YAVUZ KALAYCI'NIN KIZLARINI AHBAP OKUTACAK

Haluk Levent, "O çocuklar bizim de çocuklarımız" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Bu acılı günler geçtikten sonra daha önce yaptığımız çalışmalar gibi Ahbap çocuklarımla beraber onları ziyaret edeceğiz. Kızlarımızın okuluna gideceğiz. Onların eğitimini de üstlendik. Kızları Çağla'yı ve Çiğdem'i gördüm. Çok acı, çok kötü bir durum. Çocuklarının yaşam boyu eğitimleri bize ait. Ayrıca herhangi bir eksiklik olursa elimizden ne gelirse Ahbaplar yapar. Tabii ki devlet, Sağlık Bakanlığı bir şey yapacaktır ama bu dayanışmayı göstermek istedik."

MESLEKTAŞLARI TÖRENLE ANDI!

Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı'nın corona virüsü nedeniyle vefatı dolayısıyla, görev yaptığı Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) anma töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu üyeleri, aile hekimleri, çalışma arkadaşları ve sağlık çalışanları katıldı.

ÖNCE BABASINI SONRA ANNESİNİ KAYBETTİ

Dr. Yavuz Kalaycı ile 3 yıldır beraber çalışan Dr. Cansu Begüm Üceş, “Cenazesine doktorlar olarak sadece biz katılabildik. Hem sokağa çıkma kısıtlaması olmasından dolayı hem de cenazeler yapılamıyor. Kilyos Mezarlığı’nda annesinin yanına defnedildi” dedi.

Törende konuşan Aile Hekimleri Derneği Başkanı Kutbettin Demir, “İstanbul'da 160 meslektaşımızdan bir tanesi. Hem kendisi hem anne ve babası yakın dönemde hastalandılar. Önce yoğun bakımda babasını, birkaç gün sonra annesini kaybetti. Aynı dönemde entübe olarak 20 güne yakın yaşam mücadelesi verdi. Dr. Yavuz Kalaycı, ailesini, sevdiklerini, 6 ve 10 yaşındaki kız çocuklarına kavuşmak için çok mücadele verdi. 32 yıl boyunca hayat kurtarmaya çalıştı” dedi.

Kalaycı'nın ölmeden önce arkadaşlarına çocuklarını emanet ettiğini söyleyen Aile Hekimleri Derneği Başkanı Kutbettin Demir, "Çocuklarına sahip çıkacağız. Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nin Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi olarak isminin değişeceğini ifade ettiler" dedi.

'ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Sağlık çalışanlarının yanında olmak için anma töreninin gerçekleştirildiğini söyleyen Demir, şunları aktardı: “Biz biriz demek istedik. O yüzden buradayız. Dr. Yavuz Kalaycı’nın resmi olarak da görev şehidi sayılmasını gerektiğini düşünüyoruz. Bizim için zaten böyle. Çünkü biz gerçek bir savaş ve salgınla mücadele içindeyiz. Tüm sağlık çalışanlarının morallerinin en üst düzeyde tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Doktor beyin huzurunda onun en son dediği şekliyle meslektaşlarına emanet ettiği 6 ve 10 yaşındaki kız çocuklarının bize de emanet olduğu, o emanete sahip çıkacağımızı en güçlü şekilde söylemek istiyorum.”