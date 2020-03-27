İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4511
  • EURO
    7,1101
  • ALTIN
    336.869
  • BIST100
    90069.8
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Koronavirüsten ölen Mark Blum kimdir? Mark Blum kaç yaşında?
Yaşam

Koronavirüsten ölen Mark Blum kimdir? Mark Blum kaç yaşında?

Ünlü Hollywood oyuncusu Mark Blum, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Mark Blum'un ölümünden sonra Mark Blum kimdir, Mark Blum kaç yaşında? gibi soruların cevapları merak edilmeye başlandı. Peki Mark Blum kimdir? Mark Blum kaç yaşında öldü? İşte Mark Blum hakkında merak edilenler...

27 Mart 2020 Cuma  13:35 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 13:35
ABONE OL

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve 2 ayda tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) , can almaya devam ediyor. Son olarak; Çılgın Madonna ve Crocodile Dundee gibi filmlerde rol alan ABD'li başarılı oyuncu Mark Blum, yeni tip koronavirüs sebebiyle hayata veda etti. Mark Blum kimdir, Mark Blum kaç yaşında? ABD'li oyuncunun ölümünden sonra hayatı araştırılmaya başlandı. Mark Blum'un hayatı hakkında merk edilenleri haberimizde derledik.

MARK BLUM KİMDİR?

Mark Blum, filmlerde, televizyonda ve sahnelerde uzun yıllar rol almış Amerikalı bir aktördür. Mark Blum, 14 Mayıs 1950 ABD New Jersey doğumludur. Pensilvanya Üniversitesi ve Columbia High School'da eğitim almıştır.

“Desperately Seeking Susan” (Çılgın Madonna) ve “Crocodile Dundee” filmlerindeki rolleriyle tanınan ve birçok ünlü dizide konuk oyuncu olarak yer alan oyuncu Mark Blum, dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınından dolayı 69 yaşında vefat etti.

Mark Blum son olarak HBO'nun 'Succession', Netflix'in 'You' ve Amazon'un 'Mozart in the Jungle' dizilerinde rol aldı.

İKİNCİ KAYIP

CNN Entertainment’ın haberine göre, Blum New York tiyatrolarının corona virüse bu hafta verdiği ikinci kayıp oldu. Geçtiğimiz günlerde de 81 yaşındaki Tony Ödüllü oyun yazarı Terrence Phillips hayatını kaybetmişti.

1300 yıllık mozaik tablo ele geçirildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...
Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...

Ölüm tehditleri alıyor
Ölüm tehditleri alıyor

Ölüm tehditleri alıyor

Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler
Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler

Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler

ABD, devlet başkanının başına ödül koydu! Bölgede kriz çıkaracak hamle
ABD, devlet başkanının başına ödül koydu! Bölgede kriz çıkaracak hamle

ABD, devlet başkanının başına ödül koydu! Bölgede kriz çıkaracak hamle
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.