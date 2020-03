Koronavirüsten ölen Mark Blum kimdir? Mark Blum kaç yaşında?

27 Mart 2020 Cuma 13:35 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 13:35

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve 2 ayda tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) , can almaya devam ediyor. Son olarak; Çılgın Madonna ve Crocodile Dundee gibi filmlerde rol alan ABD'li başarılı oyuncu Mark Blum, yeni tip koronavirüs sebebiyle hayata veda etti. Mark Blum kimdir, Mark Blum kaç yaşında? ABD'li oyuncunun ölümünden sonra hayatı araştırılmaya başlandı. Mark Blum'un hayatı hakkında merk edilenleri haberimizde derledik.

MARK BLUM KİMDİR?

Mark Blum, filmlerde, televizyonda ve sahnelerde uzun yıllar rol almış Amerikalı bir aktördür. Mark Blum, 14 Mayıs 1950 ABD New Jersey doğumludur. Pensilvanya Üniversitesi ve Columbia High School'da eğitim almıştır.

“Desperately Seeking Susan” (Çılgın Madonna) ve “Crocodile Dundee” filmlerindeki rolleriyle tanınan ve birçok ünlü dizide konuk oyuncu olarak yer alan oyuncu Mark Blum, dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınından dolayı 69 yaşında vefat etti.

Mark Blum son olarak HBO'nun 'Succession', Netflix'in 'You' ve Amazon'un 'Mozart in the Jungle' dizilerinde rol aldı.

İKİNCİ KAYIP

CNN Entertainment’ın haberine göre, Blum New York tiyatrolarının corona virüse bu hafta verdiği ikinci kayıp oldu. Geçtiğimiz günlerde de 81 yaşındaki Tony Ödüllü oyun yazarı Terrence Phillips hayatını kaybetmişti.