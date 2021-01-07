Koronavirüsten sonra talep yüzde 100 arttı! 'Siparişlere yetişemiyoruz'

DHA 07 Ocak 2021 Perşembe 09:45 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 09:45

Koronavirüs salgınında uzmanların bağışıklığı güçlendirecek ürünlerin tüketilmesi çağrısının ardından, protein kaynağı olarak bilinen yumurtaya talep yüzde 100 arttı. Ordu'da, Yumurta Üreticileri Birliği haftalık 1 milyon yumurta siparişi alıyor. Siparişlerin yüzde 80'ini kendileri karşılayan birlik, kalan miktarı ise il genelinde faaliyette olan üreticilerden temin ediyor. Birlik üyeleri iç piyasanın yanı sıra başta Dubai olmak üzere yurt dışına ihracat yapıyor. Çiftlikleri büyütmeyi hedefleyen birlik yumurta üretim rakamını aylık 3 milyona çıkarmayı amaçlıyor.

Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, kentte 2016 yılından bu yana üretimi yapılan organik yumurtalara ülke genelinden yoğun talep olduğunu söyledi. Haftalık 1 milyon yumurta siparişi aldıklarını belirten Sezgi, taleplere yetişemediklerini ifade etti. Vatandaşların salgın döneminde bağışıklıklarını güçlendirmek için yumurtaya yöneldiğini kaydeden Sezgi, "Koronavirüs salgını nedeniyle protein kaynağı çok yüksek olan ürünlerin tüketilmesi bilim adamları tarafından öneriliyordu. Yumurta da protein kaynağı olarak çok değerli bir ürün. Yumurta tüketimindeki artışın nedenini biz buna bağlıyoruz. Şu anda talepleri karşılayamayacak düzeydeyiz. Hem ülke içinden hem de ülke dışından talepler geliyor. Kendi üreticilerimizin ürettiği yumurtaların yanı sıra dışarıdan da yumurta almak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

Haftalık 1 milyon yumurta siparişi aldıklarını ifade eden Sezgi, "Haftalık bizim 1 milyona yakın yumurta sevkiyatımız var. Bu siparişimizin yüzde 80’inini biz kendi üreticilerimizden karşılıyoruz. 700-800 bin ton yumurtayı il genelinde faaliyette olan üreticilerimizden alıyoruz. Bunun dışında kalan yüzde 20’lik yumurta ihtiyacımızı da Türkiye’de organik üretim yapan çiftliklerden karşılıyoruz ama önümüzdeki hedefimiz tamamen bu ürünü hiç dışarıdan yumurta almadan hem ülke içine hem de ülke dışına kendimiz göndermek istiyoruz” dedi.

‘DUBAİ’YE İHRACAT YAPILDI’

İç piyasanın yanı sıra Dubai’den de yumurta talebi aldıklarını belirten Sezgi, "Şu anda Türkiye’nin bütün büyükşehirlerine yumurta sevkiyatımız var. Buralardaki büyük marketlerin tamamına biz kendi yumurtalarımızı veriyoruz. Yurt dışında da Dubai’ye iki parti sevkiyatımız oldu. Dubai’nin de her hafta bizden talebi var. Bu talebi karşılamak için de bir çalışma yapıyoruz. Bu bölge için de çok önemli. Bu projenin bir ayağının da yurtdışı olması buradaki üreticilerin kalkınması açısından çok önemli. İnşallah daha da büyüyeceğiz. Sadece Dubai’ye değil, tüm dünyaya ihracat yapacağız” ifadelerinde bulundu.

Sezgi, kentteki üreticilere yumurta üretme çağrısında da bulunarak, şöyle konuştu:

"Bizim bahçelerimiz bu iş için çok uygun. Bu işe girmek isteyen üreticilerimizi biz zaten teşvik ediyoruz, destekliyoruz. Şu anda yumurta talebi de çok. Yeni kurulan çiftlik, işletmeler de çok. Biz bu tesisleri daha da büyüterek fındığın yanında gerçekten ekonomiye ciddi katkısı olan, ticaret haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu yönde de ciddi adımlar atıyoruz. 2021 yılında günlük 90 bin, aylık ise 3 milyon yumurta üretimi hedefliyoruz."

ÜRETİCİLER TALEP ARTIŞINDAN MEMNUN

6 yıl önce hobi olarak başladığı organik yumurta üretiminde tesisleşen Salih Türkmen, yumurtaya olan talepten memnun olduğunu söyledi. Türkmen, "Yaklaşık 6 yıl önce fındık bahçemi değerlendirmek amacıyla yumurta üretimine başladım. Bölgemizde 40 organik yumurta üreticisinden bir tanesiyim. Ben öncelikle bu işe bir hobi olarak başladım. Daha sonra işim ve gelirim tamamen yumurta üzerine oldu. Şu anda 500 civarında tavuğum var. Bu tavuklardan hava koşullarına ve bakım şartlarına bağlı olarak günlük 400 veya 450 yumurta üretiyoruz. Yaklaşık yumurta başına 25 kuruş kâr oluyor. Ben yumurta üretmekten ve yumurtaya olan talebin artmasından memnunun” dedi.

'GÜNDE 1 YUMURTA TÜKETİN'

Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Demetgül de, vatandaşlara günde 1 yumurta tüketilmesi uyarısında bulunarak, "Yumurta anne sütünden sonra bilinen en kaliteli proteinlerden birisidir. En önemli vitamin ve mineral kaynaklarını içerir. Özellikle demir kaynağıdır. A, D, E vitamini gibi önemli vitaminleri içermektedir. Sağlıklı bir birey mutlaka günde 1 yumurta tüketmelidir. Yumurta, düzgün bir vücut yapısı, kas yapısını sağlamamızda ve metobolizmanın daha düzenli çalışmasını desteklemektedir” dedi.