Koronavirüsü atlatan paramedik Araç: Nefes alamamanın ne demek olduğunu öğrendim

AA 23 Şubat 2021 Salı 11:44 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 11:44

İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli, Kırıkkale Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE) yer alan 32 yaşındaki Araç, AA muhabirine, hastalığı kaptığı dönemde nöbetlerinin yoğun geçtiğini ve genellikle pozitif vakalara gittiklerini söyledi.

Nöbetinin yoğun geçtiği bir günde rahatsızlandığını anlatan Araç, "O gün içimden bir his hastalığı kaptığımı söyledi. Sonra ikinci nöbette bel ve baş ağrısı, titreme, ateş başladı. O gün test yaptırdım. 30 Kasım'da test sonucumun pozitif çıktığını nöbette öğrendim. Hemen nöbetten çıkarak misafirhaneye geçtim. Ailemi görmedim ve şükür onlara bulaştırmadım." dedi.

Araç, ilk 3 günü karantinada geçirdiğini ancak ateşinin düşmediğini ve tedavisine hastanede devam edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hastanede de ilk 7 gün ateşim düşmedi ve sonra nefes alamamaya başladım. Nefes alamamak gerçekten çok kötü bir şey. İlk tedavi sürecinden bir yanıt alamadık. Yatağa, oksijene bağımlı kaldım. Yatakta dönemiyordum. Lavaboya bile gidemedim. 'Sadece yatakta yatıp, oksijen alacaksın' denildi. O süreç çok kötüydü. Nefes alamamanın ne demek olduğunu orada öğrendim. '100 hastaya gitseydim de bu hastalığa yakalanmasaydım' diyorum. Hiçbir şey yapamıyorsunuz ve hayat öyle devam ediyordu."

- "AKCİĞERDE HAFİF SIKINTI VAR, BUNUN DA 6-7 AY SÜRECEĞİ SÖYLENDİ"

Yaklaşık 1 aylık tedavinin ardından doktorların sayesinde hastalığı atlattığını anlatan Araç, hala eskisi gibi nefes alamadığını belirtti.

Sigara ve alkol kullanmadığını vurgulayan Araç, "Hastalıktan çok etkilendim, maalesef en ağır atlatanlardan biriyim. Nöbette, evde tedbirlere çok dikkat ediyordum ancak hastalığa yakalandım. İnsanlar da maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat etsin. Çok aktif, arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan biriyim. Şu anda o işleri yapamıyorum. Az bir efor sarf ettiğim zaman bile sıkıştırıyor. Akciğerde hafif sıkıntı var. Bunun da 6-7 ay süreceği söylendi. İnşallah onu da atlatacağız." diye konuştu.