Koronavirüsü atlatan Yalınkılıç: Herhalde bu hastalığı atlatamayacağım' dedim

AA 22 Ocak 2021 Cuma 12:00 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 12:00

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı ve Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu ekibi Malatya Büyükşehir Belediyespor'un 2. Başkanı olan 62 yaşındaki Ahmet Yalınkılıç, AA muhabirine, karantinadaki günlerini anlattı.

Yalınkılıç, 7 yıl önce böbrek nakli olduğunu belirterek, yöneticilik olduğu takımın maçları için deplasman müsabakalarına gittiğini belirtti.

Mardin deplasmanına oradan da Diyarbakır'a geçtiklerini belirten Yalınkılıç, şöyle devam etti:

"Ben ve sporcular hafiften rahatsızlanmaya başlamıştık ama Kovid-19 olabileceğimiz aklımıza gelmedi. Hepsi genç, 20 yaşlarında, delikanlı çocuklar. Hatta o maçı da büyük bir farkla kazanmıştık. Diyarbakır'dayken biraz halsizleşmeye, daha doğrusu üşümeye başlamıştım. Malatya'ya geldik, 2. günü oyuncular idmana çıkamayacak oldu. Hepsi test yaptırdı. Antrenörler dahil, bütün takımın pozitif olduğunu öğrendik. Ardından benim testim de pozitif çıktı."

Yalınkılıç, kendisini evde karantinaya aldığını anlatarak, ilk 10 gün fazla bir belirti hissetmediğini ancak 10 gün sonra yaptırdığı testin de pozitif çıktığını ifade etti.

İkinci testinin de pozitif çıkması üzerine tedirgin olduklarını aktaran Yalınkılıç, "Nakil hastası olduğum için ailem, arkadaşlarım, yakınlarım bayağı bir tedirginlik yaşadık. Ben de psikolojik olarak ikinci defasında daha da yıprandım. Kendi kendime 'Herhalde bu hastalığı atlatamayacağım' dedim. İştahsızlık başladı ve bazı yemekleri yiyemedim." dedi.

- "RABBİM KİMSEYE BÖYLE BİR HASTALIK VERMESİN"

Rahatsızken konuşmakta bile güçlük çektiğini aktaran Yalınkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok şükür biz inançlı insanlarız. Her şeyin Hak'tan geldiğini biliyoruz, ondan dolayı kendimizi teskin etmeye çalıştık. Rabbim kimseye böyle bir hastalık vermesin. Ülkemizden de İslam aleminden de bütün dünyadan bu hastalığı def etsin. 22 gün karantinada yalnız yaşadığınız için bazen uyuyamıyorsunuz. Hep kafanızda geçmişi düşünüyorsunuz. Mezarlığa gidersin, mezarlıkta 'Bak ölüm var, ben bundan sonra daha iyi olacağım' dersin. Karantinada da diyorsun ki 'Ben bunu yenersem inşallah daha düzgün bir hayat süreceğim.

Karantinada çocuklarım beni her gün görüntülü aramak istiyorlardı. Ben de kendi kendime 'acaba bir daha görebilecek miyim?' diyordum. 'Acaba sevdiklerime bir daha kavuşabilecek miyim?' diyorsun. En büyük korkum buydu. Acaba torunuma, kızıma, oğluma, arkadaşıma, sevdiklerime bir daha kavuşabilecek miyim?' diyorsun. Bir daha o ortamları yaşayabilecek miyiz? Ya da bir daha voleybol maçına gidebilecek miyiz? Bunlar insanın psikolojisini bozan şeyler ama inançlıyız çok şükür. Her şeyin Allah'tan geldiğini biliyoruz. Kovid-19'u yendikten sonraki ilk günü hiç unutamam, torunlarım gelmişti. Özellikle büyük torunum geldiğinde kapıyı açtık, sarılmak istiyor, uzak durmaya çalışıyoruz ama ikimiz de birbirimize doğru da gidip geliyoruz. Allah kimseye göstermesin, insanları sevdiğine bağışlasın."

Yalınkılıç, vatandaşların maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeleri uyarısında bulundu.