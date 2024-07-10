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Yaşam

Koruma altında sürekli kontrol ediliyor: Koparana 387 bin lira kesilecek

Ardahan'da endemik bir bitki türü olan Kafkas zambağını koparana 387 bin 141 lira para cezası kesilecek. Koruma altına alınan Kafkas zambaklarını Jandarma ekipleri tarafından sürekli kontrol ediliyor.

IHA10 Temmuz 2024 Çarşamba 10:45 - Güncelleme:
Koruma altında sürekli kontrol ediliyor: Koparana 387 bin lira kesilecek
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Posof ilçesinde endemik bir tür olan Kafkas zambağını koparanlara, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu uyarınca 387 bin 141 lira idari ceza uygulanıyor.

Nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan endemik bitki türü Kafkas zambakları yaz aylarında çiçek açıyor. Her yıl Haziran sonu ve Ağustos ortalarına kadar Ardahan'ın Posof ilçesini çevreleyen dağların eteklerinde kendini gösteren endemik bitki türü Kafkas zambağı bu yıl yeniden çiçek açtı.

Kafkas zambağının Posof'un kuzey bölgelerinde yetiştiğini söyleyen Serhat Soylu, "Endemik bir tür olan Kafkas zambağı, Posof'un kuzey yamaçlarında yetişir. Yaklaşık bin 500 ile 2 bin rakımları arasında kendiliğinden doğal oluşur" dedi.

  • kafkas zambağı
  • aardağan
  • bitki

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