Koruma altındaydılar! 7'si birden ölü bulundu

AA 05 Nisan 2021 Pazartesi 17:03 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 17:03

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM) Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonunda ilçeye bağlı Üçlerkayası köyünden gelen bir ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 7 kara akbabanın ölüsünü bulduğunu söyledi.

Ölüm nedenlerinin belirlenmesi için merkeze getirilen akbabaların ön otopsilerinin yapıldığını dile getiren Kandır, şöyle konuştu:

"Akbabaların ölüm nedenlerinin tespiti amacıyla merkezimizde nekropsi işlemi yaptık. İlk belirlemelerimize göre bu toplu bir zehirlenme vakasıdır. Yoğun fare zehri içeren etleri tüketmelerinden kaynaklandığını tahmin etmekteyiz. Ne yazık ki bu tür zehirlenme vakalarının akbaba ölümlerinde büyük etkisi olmakta, hayvancılık için tehdit olarak görülen kurt, çakal, tilki gibi yırtıcı memelileri yok etmek için çevreye atılan zehirli etler akbabaları yok etmektedir."

Kandır, ekolojik sistem için akbabaların çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu hayvanların yeryüzündeki leşleri temizleyerek salgın hastalıkların yayılmasını engelleyen son derece faydalı kuşlar olduğunu bildirdi.

İnsan faaliyetleri neticesinde birçok canlı türü gibi kara akbabaların da sayılarının azaldığını, nesillerinin tehlike altına girdiğini dile getiren Kandır, "Dünya üzerinde yaşayan 23 akbaba türünün 4'ü Türkiye'de gözlemlenmektedir. Ülkemizdeki akbabaların en irisi olan kara akbaba, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından yayınlanan 'kırmızı listede' yer alan nesli tükenme tehdidi altında bulunan bir kuş türüdür." ifadesini kullandı.