Koruyucu ailesiyle şampiyonluğa uzandı

Koruyucu aile yanında yetişen ve atletizmde dünya şampiyonlukları bulunan 16 yaşındaki görme engelli sporcu Havva Elmalı, kasımda Dubai’de düzenlenecek Dünya Paralimpik Şampiyonasında, Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruma altına alınan ve dört yaşında koruyucu aile yanına yerleştirilen Elmalı, atletizmdeki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Havva Elmalı, 1-4 Ağustos’ta Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından İsviçre’de düzenlenen IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası’nda T1 kategorisi 800 metre yarışında 2.44’lük, 1500 metre yarışında 5.29’luk derecesiyle iki altın madalyanın sahibi oldu, 400 metrede dünya ikinciliği kazandı. Elmalı, dünya şampiyonluğuna giden başarı hikayesini anlattı: “İsviçre’deki IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonasında U17’de rekor kırdım. Görme engellilerde üç madalyayla dönen ilk ben oldum. Yurt dışında ülkemizi temsil etmek, İstiklal Marşını okutmak çok güzel bir duygu.”

ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN KOLEJ AÇMAK İSTİYORUM

Elmalı, “Gittiğim okulda hem hocalarım hem de arkadaşlarım bana karşı çok iyiler bana her zaman destek oluyorlar. Eğer iyi bir yerlere gelirsem hedefim engelli çocuklar için bir kolej açmak.” İfadesini kullandı. Anne Selma Engin de yıllar önce bir çocuk yuvasında gönüllü olarak çalıştığı sırada Havva Elmalı ile tanıştığını dile getirdi. O dönem sadece hafta sonları tedavisine destek olmak için eve getirdikleri Elmalı’yla birbirlerine çok alıştıklarını anlatan Engin, dört yaşındayken ona koruyucu ailelik yapmaya karar verdiklerini söyledi. Elmalı ile o gün bu gündür hiç ayrılmadıklarını ifade eden Engin “Bir gün haberlerde görme engelli bir çocuğun dünya şampiyonu olduğunu gördüm. O gün bir şey yapmam gerektiğini anladım. Bundan 3 yıl önce Havva spora başladı. Başladıktan 3 ay sonra yarışma vardı orada birinci oldu. Bu durum bizi motive etti. Emeklerimizin karşılığını aldık. Havva’nın kendine öz güveni geldi, engelli çocuklara da örnek oldu. Biz de ailelere örnek olduk. Biz ailecek Havva’nın her zaman yanındayız. Biz onu çok seviyoruz. O bizim bir parçamız” dedi.