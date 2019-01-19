'Koşa koşa gidin güle güle gelin'

Türkiye genelinde 2018-2019 eğitim öğretim yılının 1. dönemi tamamladı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatili dolayısıyla karne aldı. Karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Sosyal medya üzerinden öğrencilere hitap eden Bakan Selçuk, “Halatların bağlandıkları yerden fora edilmesine, denizciler ‘mola’ diyorlar. Yani hareket ondan sonra başlıyor. Bugün biz de bütün öğrenciler için hep beraber ‘mola’ dedik. Bizim verdiğimiz bir ödev yok ama sizin yapacak çok şeyiniz var. Yeni hayaller kurun, yeni birilerini tanıyın, görmediğiniz yerler görün, bilmediğiniz şeyler öğrenin, kendinizi dinleyin, kendi sesinizi duyun. Bunlardan daha anlamlı on beş tatil ödevi düşünemiyorum. Evet, halatlar çözüldü. Şimdi bütün denizler sizin, yol sizin, yolculuk sizin” ifadelerini kullandı. Daha sonra Ankara’da bir okulda 1. sınıfların karne dağıtım törenine katılan Bakan Selçuk, isimlerini okuyarak tek tek çağırdığı öğrencilere karnelerini takdim etti.

HEPİMİZİN KARNESİ

Karne töreninde miniklere nasihatlerde bulunmayı da ihmal etmeyen Bakan Selçuk, “Karne hepimizin karnesi. Çocuklarımızın başarısı sevinci, mutluluğu bizim için asıl karne. O yüzden de hepinize mutluluklar, başarılar diliyorum. Ülkemiz için çok güzel şeyler yapacağız” değerlendirmesini yaptı. Tatilde tamamen boş durmanın doğru olmadığının altını çizen Bakan Selçuk, “Yeni şeyler yapmanız lazım. Büyüklerinizi, babaannelerinizi, anneannelerinizi ziyaret edin, hastalar varsa onlara hediyeler götürün, arkadaşlarınızla daha çok eğlenmeye çalışın, kitap okumayı ihmal etmeyin. İlla ödev yapmanız şart değil, ödevlerinizi yeterince yapıyorsunuz, artık başka ödevleriniz var. O ödevler neler? Arkadaşlarınıza daha çok yardım etmek, hayvanları daha çok korumak gibi şeylere daha çok ilgi gösterirseniz memnun olurum. Güzel bir tatil olsun, sonra koşa koşa okula gelin “ diye konuştu.