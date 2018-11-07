KOSGEB çalışma saatleri 2018 KOSGEB kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Vatandaşlar KOSGEB çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiye erişmek istiyor. Peki KOSGEB nedir ne işe yarar? KOSGEB kaçta açılıyor? KOSGEB il müdürlüklerinin çalışma saatleri, mesai saatleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. KOSGEB il müdürlükleri sadece hafta içi ( Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ) günleri hizmet vermektedir. Yani Cumartesi ve Pazar günleri hafta sonu kapalı durumdadır. İşlemlerinizi sadece hafta içi ve mesai saatleri içerisinde halletmelisiniz. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü, etkinliğini, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş bir kamu kurumudur. KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşudur. İşte KOSGEB hakkında merak edilenler star.com.tr’de…

KOSGEB NEDİR?

Kendi işini kurarak, ticaret hayatında başarı elde etmek kuşkusuz çok sayıda kişinin hayali. Bunun için plan, istek gibi şeyler kadar önemli olan bir konu daha var o da işin maddi kısmı. Şayet yeterli miktarlarda sermayeniz yoksa bu hayalleriniz suya düşebilir. KOSGEB, öncelikli olarak kendisine ve daha sonra da devlete katkı vermek amacıyla kuruşmuş olan ve bu tarzda girişimcilere destek veren bir kurumdur. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ya da bilinen kısa adıyla KOSGEB, 1990 yılından bu yana hizmet vermektedir ve kurulduğu günden bu yana irili ufaklı çok sayıda girişimciye maddi destek vermiştir. Peki KOSGEB sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık? KOSGEB çalışma saatleri, mesai saatleri, açılış kapanış saatleri ile çalışma günleri yani hangi günler açık, hangi günler kapalı yazımız devamındadır.

KOSGEB Çalışma Saatleri 2018

Ülkemizde ekonominin gelişebilmesi adına orta ve küçük ölçekli işletmeler hayati öneme sahiptir. Bu tarzda işletmeleri desteklemek adına kurulan KOSGEB, vatandaşlarımızın rahatlıkla işlemlerini halledebilmeleri adına her ilimizde il müdürlüğü açmıştır. Yani İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, İzmir, Konya gibi 81 ilimizde KOSGEB il müdürlüğü bulunmaktadır. Tüm bu il müdürlükleri sabah saat 08:00’de açılmakta ve akşam saat 17:00’ye kadar hizmet sunmaktadır. KOSGEB il müdürlükleri saat 12:00 ile 13:00 arasında öğle arası yani öğle tatili sebebi ile 1 saat süre zarfında kapalı durumdadır.

KOSGEB Hafta Sonu Açık Mı, Kapalı Mı?

KOSGEB il müdürlükleri sadece hafta içi ( Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ) günleri hizmet vermektedir. Yani Cumartesi ve Pazar günleri hafta sonu kapalı durumdadır. İşlemlerinizi sadece hafta içi ve mesai saatleri içerisinde halletmelisiniz.

KOSGEB Bayramda Açık Mı, Çalışıyor Mu?

KOSGEB müdürlükleri; Ramazan Bayramı ( Şeker Bayramı ), Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir. Bunun dışında arefe yani arife günlerinde ise öğle tatiline kadar açıktır.

Bu yazımızda KOSGEB çalışma saatleri, KOSGEB bugün yarın açık mı yani açılış saatleri ve kapanış saatleri hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden ve ayrıca saat 08:00 ile 19:00 saatleri arasında hizmet veren 444 1 567 çağrı merkezini arayarak dile getirebilirsiniz.

KOSGEB müşteri hizmetleri çağrı merkezi numarası 444 1 567 olup 08:00 ile 19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.