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Köşk cinayetinin zanlısı komşu İzmir'de yakalandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde kafası taşla ezilerek ve bıçaklanarak öldürülen kişinin katil zanlısı olarak aranan komşusu İzmir'de yakalandı.

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Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri, Çarşı Mahallesi'nde önceki gün ölü bulunan, kafasının taşla ezildiği, vücudunda bıçak yaralarının bulunduğu belirlenen Muhammet Biçer'in (42) katil zanlısı olarak aranan komşusu M.P'nin İzmir'de olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Kaçmaya çalışan M.P. kovalamacanın ardından yakalandı.

Şüphelinin, buradaki işlemlerinin ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

M.P. ile Muhammet Biçer'in, yaklaşık iki hafta önce tartıştıkları ileri sürüldü.

- OLAY

Aydın'ın Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi Taşköprü mevkisinde önceki gün yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, başının taşla ezildiği ve vücudunda bıçak yaraları bulunduğu tespit edilen cesedin üzerinden Muhammet Biçer'e ait kimlik çıkmıştı.

Biçer'in komşularının ifadesine başvuran ekipler, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve bir süredir bölgede görünmediği söylenen M.P'nin bu durumunu şüpheli bulmuştu.

M.P'nin evinin çevresinde yapılan aramada, yaklaşık 400 metre uzaklıkta poşet içinde şüpheliye ait olduğu belirlenen kanlı bir giysi bulunmuştu.

M.P'nin gece saatlerinde Biçer ile evin yakınında karşılaştığı, 17 yerinden bıçakladıktan sonra yaklaşık 40 metre sürükleyerek dere kenarına götürdüğü ve burada başını taşla ezerek öldürdüğü iddia edilmişti.

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