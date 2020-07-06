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Yaşam

Köstebek yuvaları örümceklerin istilasına uğradı

Sıcakların gelmesi ile boş kalan köstebek yuvaları örümceklerin istilasına uğradı.

IHA06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:04 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:04
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Şırnak’ta yüzlerce köstebek yuvası, örümceklerin istilasına uğradı. Örümcekler köstebek yuvası girişlerini ağlarla kapatırken, avlarını yakalayıp yeme anı kameralara yansıdı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı dağlarda kış ayları boyunca yerin altını kazan köstebeklerin yuvaları, sıcakların gelmesi ile birlikte boş kaldı. Boş köstebek yuvalarını gören örümcekler de çukurların girişini ağları ördü. Buraya yuva yapan örümceklerin avlarını yakalayıp yemesi ve kertenkelelerin yuvalara girmesini engellemesi kameralara yansıdı.

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