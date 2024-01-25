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Yaşam

Kovalamaca kazayla bitti! Ehliyetsiz sürücüye 62 bin 667 lira para cezası kesildi

Tekirdağ Çorlu'da polisin defalarca kez dur ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından polis otosuna çarpmasıyla yakalandı. Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan şahsa ve araca toplam 62 bin 667 lira para cezası kesildi.

IHA25 Ocak 2024 Perşembe 09:14 - Güncelleme:
Kovalamaca kazayla bitti! Ehliyetsiz sürücüye 62 bin 667 lira para cezası kesildi
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Hatip Mahallesi'nde kişi ve araçlara yönelik denetimlere çıkan Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, dur ihtarı çektiği Şahin marka aracın içindeki şahısların GBT kontrolünü yapmak istedi. Polisin dur ikazına uymayan sürücü gaza basarak hızla kaçmaya çalıştı.

"FİLMLERİ ARATMADI"

Şeyh Sinan Mahallesi sokaklarına giren sürücü, kaçışa devam etti. İhbar üzerine bölgeye giden çok sayıda polis ekibi aracı yakın takibe aldı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca, kaçan aracın polis otosuna çarpmasıyla son buldu. Kaza nedeniyle yaralanan olmazken, polis otosunda ve çarpan araçta küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Araçtaki 2 şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Sürücü H.Ç.'nin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. H.Ç. ve kullandığı araca toplam 62 bin 667 lira para cezası kesildi.

Muhabirin, "Neden polisten kaçtınız?" diye sorduğu sürücü H.Ç. "Ehliyetim yok diye kaçtım" dedi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına konuldu.

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