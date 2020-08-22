İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2020 Cumartesi / 3 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,341
  • EURO
    8,6419
  • ALTIN
    457.818
  • BIST100
    1109.88
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kovid-19 denetimleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı
Yaşam

Kovid-19 denetimleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı

Kırıkkale'de bir mahallede, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

AA22 Ağustos 2020 Cumartesi 18:34 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 18:34
ABONE OL

 Kırıkkale'nin Ahılı köyündeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgınının kontrolü amacıyla merkeze bağlı Ömerli Mahallesi karantinaya alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalleye giriş ve çıkış olmaması için yolu barikatlarla kapattı.

Köyde devriye gezen jandarma, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Köylülerin ihtiyaçları, karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.