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Yaşam

Kovid-19 karantinasını deldi halk otobüsüne bindi

Karabük'te karantinada olması gereken kişi halk otobüsünde yakalandı.

AA26 Kasım 2020 Perşembe 18:12 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 18:23
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KARABÜK (AA) - Karabük'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, halk otobüsüyle kent merkezine geldiği sırada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik ve HES kodu ile karantinada olması gereken kişilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kent merkezinde denetim yapan ekipler, durdurdukları halk otobüsünde kimlik ve HES kodu sorgusu yaptı.

Otobüste yapılan sorguda S.E. isimli kadının temaslı olduğu için karantinada bulunması gerektiği belirlendi.

Otobüsten indirilen S.E. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan işlem başlatıldı ve idari para cezası kesildi.

S.E, karantinasının bittiğini sandığını, eşi rahatsız olduğu için dışarı çıktığını iddia etti.

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