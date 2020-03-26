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Yaşam

Kovid-19 tedbirleri Sultangazi'de hava kalitesini arttırdı

Sultangazi Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesi üzerinden yayınlanan son 3 günlük hava kirliliği durum raporlarına göre, ilçede hava kalitesinin 'iyi' olarak ölçüldüğünü bildirdi.

AA26 Mart 2020 Perşembe 19:33 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 19:33
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Sultangazi Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye ve dünya çapında yapılan "Evde kal" çağrılarının ülkelerin hava kalitelerine olumlu yansıdığı belirtildi.

Oyun alanı, kafe gibi birçok işletmenin kapanmasının yanı sıra, toplu taşıma ve özel araç kullanımın azalması, fabrikaların üretim hızının yavaşlamasıyla fosil yakıt kullanımında da düşüş meydana geldiği ifade edilen açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesi üzerinden gözlemlenebilen hava kirliliği sonuçlarına göre, Sultangazi'de de analizlerin "hava kalitesi memnun edici ve hava kalitesi az riskli veya hiç risk teşkil etmiyor" olarak kategorilendirildiği kaydedildi.

İstanbul'da bu duruma bağlı olarak son 10 gün içerisinde hava kirliliğinde yüzde 30 azalma görüldüğü vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul’un en kalabalık semtlerinden biri olan Sultangazi’de de halk yapılan çağrılara uyarak eve kapandı. Bazı iş yerleri İçişleri Bakanlığının Koronavirüs Salgını ile Mücadele Genelgesi kapsamında çalışmalarına ara verdi.

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