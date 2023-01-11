Köy Yaşam Merkezleri, kadınlara eğitim yuvası ve gelir kapısı oldu

Bayburt'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onarılan okullardan Çiğdemtepe Köy Okulu, ilkokul ve Köy Yaşam Merkezi olarak öğrencilere ve köy halkına hizmet verirken Köy Yaşam Merkezinde açılan el sanatları kursunda kadınlar hünerlerini sergiliyor.

Halk Eğitimi Merkezi tarafından köyde yaşayan kadınlara yönelik açılan kurslarda kadınlar el becerilerine dönük çeşitli ürünler tasarlıyor. Kadınlar soğuk kış günlerinde bir araya gelerek bir taraftan sosyalleşiyorlar bir taraftan da havlular, kanaviçeler, namazlıklar, masa örtüleri gibi el becerilerine yönelik tasarladıkları ürünlerle kendilerine geçim kaynağı sağlamış oluyor.

Usta öğretici Zahide Şahin'den öğrendiklerini sobanın sıcağında sohbet ederek sanat eserine dönüştüren kadınlar keyifli vakit geçirdiklerini söylediler.

Kapalı köy okulunun yeniden onarılarak kullanılır hale gelmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen kursiyer Arife Maraba, "Evimizde ne varsa onları getirip burada değerlendiriyoruz. Güzel oluyor, geliyoruz buraya 2-3 saat çalışıyoruz. Yan taraftaki sınıfta çocuklarımız eğitim görüyor, anneleri de burada kursa katılım sağlıyorlar. En azından anneler çocuklarının nerede olduklarını, ne yaptıklarını biliyorlar. Gözleri üzerlerinde oluyor. O bile güzel bir şey. Milli Eğitim Müdürü Rahmi beye teşekkür ediyoruz. Her kim ne bina için, bu kurslar için ne yaptıysa hepsine sonsuz teşekkürler ediyorum. İsterim ki bu okul kapanmasın, her şey devam etsin" dedi.

Usta öğretici Zahide Şahin, 12 öğrencisiyle birlikte el sanatları kursunda birçok el emeği ürünleri 3 ay gibi kısa bir sürede yaptıklarını belirterek, "Mutfak havluları, iğne oyaları, seccade takımları gibi buna benzer birçok işleri kursiyerlerimizle bir araya gelerek yaptık. Öğrencilerimizin katkılarıyla, devamlarıyla günümüzü güzel bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Gönül ister ki daha verimli olalım, daha aktif olalım ve dış pazarlara açılalım. İlerleyen zamanlarda bunu göreceğiz, öğrencilerimizin özverileriyle inşallah daha ileriye gider, daha güzel işler başarırız" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şube Müdürü Cuma Temel ile birlikte Çiğdemtepe Köy Yaşam Merkezini ziyaret ederek kursiyerlerin çalışmalarını yerinde inceledikten sonra köy yaşam merkezleri hakkında şu ifadelere yer verdi: "Bakanlığımızın 2022 yılında başlattığı proje dahilinde 6 köy okulumuzu köy yaşam merkezleri haline getirdik. Bu köy yaşam merkezlerimizde ana sınıfı, ilkokul ve hayat boyu öğrenmeyi destekleyecek kurslarımızı açtık. Bugün de bu kursumuzda el sanatları kursu devam ediyor. Kursumuzda köy halkından 12 kadın öğrenim görüyor. Burada 3 kuşağı bir araya getirdik. Okul öncesi öğrencilerimiz, ilkokul öğrencilerimiz ve onların ebeveynleri burada eğitim görüyorlar. Ayrıca köy yaşam merkezlerinde tarım, arıcılık, takı tasarım alanında kurslar veriyoruz. Köyümüzün sakinlerini daha verimli, üretken hale getirmeyi hedefliyoruz. Kursiyerlerimize ustalık belgesi, usta öğretici belgesi vereceğiz"

Soğuk kış günlerinde sosyal aktivitelerin sınırlı olduğunu söyleyen Güney, köyde yaşayan kadınların köy yaşam merkezlerine gelerek hobi edindiklerini ve keyifli vakit geçirdiklerini ifade ederek, "Bilindiği üzere kış sezonu tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin daha az olduğu bir dönemdir. Kadınların ve köy sakinlerinin boş vakitlerinin boş olduğu bir dönem. Bu dönemi de etkili ve verimli bir şekilde geçirebilsinler diye köy yaşam merkezlerini yaşam alanı haline getirdik" şeklinde konuştu.