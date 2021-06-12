İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2021 Cumartesi / 2 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4047
  • EURO
    10,1808
  • ALTIN
    506.756
  • BIST100
    1460.86
Yaşam

Kozan'da trafik kazası

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

AA12 Haziran 2021 Cumartesi 18:07 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 18:07
ABONE OL

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kozan-Kadirli kara yolu Çukurköprü mevkisinde, Ali Özgeç (41) yönetimindeki 01 RE 420 plakalı otomobil ile İbrahim Ablak (41) idaresindeki 01 DD 485 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Boran Günez (28), Sultan (69) ve İrem Nisa Ablak (11) yaralandı.

Araçta sıkışan Sultan Ablak, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.