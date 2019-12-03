KPSS 2019/2 tercihleri başladı! KPSS 2019/2 tercihleri nasıl yapılacak? Memur olmak isteyenler dikkat!

KPSS 2019/2 tercihleri başladı. KPSS 2019/2 tercihleri nasıl yapılacak? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Tüm memur olmak isteyenleri yakından ilgilendiren KPSS 2019/2 tercihlerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. KPSS 2019/2 tercih kılavuzu sizlerle..

KPSS 2019/2 TERCİHLERİ BAŞLADI!

Adaylar, tercihlerini 03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Aralık 2019 saat 23.59'a kadar yapabilecekler.

KPSS 2019/2 TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini 3-12 Aralık 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 12 Aralık 2019 günü, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri önem arz etmektedir.

Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.

TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.

Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.