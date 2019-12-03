12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7513
  • 6,3733
  • 269.939
  • 108039
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

KPSS 2019/2 tercihleri başladı! KPSS 2019/2 tercihleri nasıl yapılacak? Memur olmak isteyenler dikkat!

KPSS 2019/2 tercihleri başladı. Kamu bünyesinde görev almak isteyen binlerce vatandaş KPSS 2019/2 tercihleri nasıl yapılacak? sorusunun yanıtını merak ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. KPSS adayları, tercihlerini 03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Aralık 2019 saat 23.59'a kadar yapabilecekler. KPSS 2019/2 tercihlerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KPSS 2019/2 tercihleri başladı. KPSS 2019/2 tercihleri nasıl yapılacak? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Tüm memur olmak isteyenleri yakından ilgilendiren KPSS 2019/2 tercihlerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. KPSS 2019/2 tercih kılavuzu sizlerle.. 
 
KPSS 2019/2 TERCİHLERİ BAŞLADI!
Adaylar, tercihlerini 03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Aralık 2019 saat 23.59'a kadar yapabilecekler.
 

 
 
KPSS 2019/2 TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK? 
Adaylar tercihlerini 3-12 Aralık 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 12 Aralık 2019 günü, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri önem arz etmektedir.
 
Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.
 

KPSS-2019/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER
Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.
 
Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Meksikalı çiftin Müslüman olmasına vesile oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Karaya vurdu, karnından 100 kilo çöp çıktı!

Karaya vurdu, karnından 100 kilo çöp çıktı!

Konutta yeni dönem başladı: 8 sınıfa ayrılacak

Konutta yeni dönem başladı: 8 sınıfa ayrılacak

Meteoroloji uyardı: Soğuk hava ve sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Soğuk hava ve sağanak geliyor!

Uçakta panik: Yolcular tahliye edildi, pilot acil iniş yaptı

Uçakta panik: Yolcular tahliye edildi, pilot acil iniş yaptı

Milyonlarca takipçisi vardı: Fenomen kedi öldü

Milyonlarca takipçisi vardı: Fenomen kedi öldü

Bir yılda 12 ağaçtan 45 bin lira kazandı

Bir yılda 12 ağaçtan 45 bin lira kazandı

Site havuzundaki ayrımcılığa istenen ceza belli oldu

Site havuzundaki ayrımcılığa istenen ceza belli oldu

Tarihçi Murat Bardakçı'nın acı günü

Tarihçi Murat Bardakçı'nın acı günü
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den rejimin İdlib´e saldırılarına ilişkin sert açıklama

MSB´den rejimin İdlib´e saldırılarına ilişkin sert açıklama

Karaya vurdu, karnından 100 kilo çöp çıktı!

Karaya vurdu, karnından 100 kilo çöp çıktı!

Türkiye'de ilk kez üretildi! Talebe yetişemiyorlar

Türkiye'de ilk kez üretildi! Talebe yetişemiyorlar

İki katlı iş yerini tropik adaya çevirdi!

İki katlı iş yerini tropik adaya çevirdi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA