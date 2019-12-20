20.12.2019 09:59 - Güncelleme: 20.12.2019 09:59

KPSS 2019/2 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS 2019/2 tercihleri ne zaman açıklanacak? KPSS 2019/2 tercih sonuçları açıklandı mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Memur olmak isteyen adaylar her yıl belirtilen tarihlerde sınavlara giriyorlar. 3 Aralık'ta başlayan KPSS-2019/2 tercihleri 12 Aralık saat 23.59'da sona erdi. Şimdi gözler sonuç açıklamasına çevrildi. KPSS 2019/2 tercihlerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KPSS 2019/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Aralık'ta başlayan KPSS-2019/2 tercihleri 12 Aralık saat 23.59'da sona erdi. KPSS 2 tercihlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl 20 Aralık tarihinde sona eren KPSS 2018/2 tercih işlemleri, 28 Aralık tarihinde ise sonuçları ile erişime açılmıştı.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Kamu kurum ve kuruluşları da bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edinecekler. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğrenecekler.

YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

4.3 Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

4.4 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

4.5 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.