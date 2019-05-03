KPSS başvuru nasıl yapılır? 2019 KPSS başvuru tarihleri ve ödeme ne zaman? ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı’na bu yıl sadece öğretmen adayları girecek. ÖSYM’nin gerçekleştirdiği 4 yıllık üniversite mevzunları için Kamu Personel Seçme Sınavı başvuru tarihi belli oldu. Toplam 4 oturumdan oluşacak olan KPSS'de başvuru ücreti ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Son dakika duyurularını sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz. ÖSYM, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik başvurularını bugün itibariyle almaya başladı. ÖSYM, başvuru yapacaklar için KPSS başvuru kılavuzunu yayınlandı, adaylar bu kılavuzdaki detayları inceleyerek başvuru yapacaklar. KPSS sınav tarihi ve başvuru ücreti gibi detaylar da belli oldu. İşte 2019 KPSS sınavı ile ilgili son dakika gelişmeleri…

2019 KPSS SINAV TAKVİMİ

Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumları ve başvuru tarihleri şu şekildedir;

– KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Sınav tarihi: 14.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 – 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

Sınav Sonuç Tarihi: 29.08.2019

– KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

Sınav tarihi: 20.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 – 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

Sınav Sonuç Tarihi: 29.08.2019

– KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

Sınav tarihi: 21.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 – 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

Sınav Sonuç Tarihi: 29.08.2019

– KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 28.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 – 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

Sınav Sonuç Tarihi: 29.08.2019

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme/değişiklik bulunmayanlar.

Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasından "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59'da sona erecektir.

3-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde 2019-KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar sınav ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

DİKKAT: Başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücreti yatırılmalıdır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir (Aday Başvuru Formunun ŞEHİT EŞ/ÇOCUĞU VEYA GAZİ/GAZİ EŞ/ÇOCUĞU OLMA DURUMU bilgi alanındaki seçeneklerden herhangi birini işaretleyen ve bu bilgisi ilgili kurumlar tarafından onaylanan adaylar hariç).

KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yıl için ÖSYM tarafından belirlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı ücretileri şu şekilde;

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 75,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARINA BAŞVURU İŞLEMLERİ

14 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için sınav ücretini yatırarak başvurusunu tamamlayan adaylardan 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak alan bilgisi sınavları oturumlarına da başvurmak isteyenler, katılmak istedikleri oturumları başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) seçecek ve sınav ücretini yatırarak alan bilgisi sınavları için başvurularını tamamlayacaklardır.

20 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak; Alan Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 50,00 TL,

20 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak; Alan Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) 50,00 TL,

21 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak; Alan Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 50,00 TL'dir.

Sınav ücretini yatırmayanların başvuru bilgileri silinecek, adayların bina/salon atamaları yapılmayacaktır.

İsteyen adaylar alan bilgisi sınavları için başvuru işlemlerini, başvuru merkezlerinden başvuru hizmeti ücretini ödeyerek yapabileceklerdir.

DİKKAT: 14 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, gereken sınav ücretini yatırmayan adayların, alan bilgisi sınavlarına başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

HANGİ BANKALARDAN ÖDEME YAPILABİLECEK?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.