İçtiğiniz kahvelere dikkat! Korkutucu boyutlarda

İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7507
  • 6,3707
  • 273.087
  • 107701
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kremalı kahvelerde 23 çay kaşığına kadar şeker var

İngiltere merkezli bir yardım kuruluşunun dünyaca ünlü bazı kahve zincirlerindeki 200'den fazla kremalı sıcak kahve üzerindeki yaptığı araştırmaya göre, Starbucks'ın yulaf sütlü karamel sıcak çikolatası 758 kalori.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kremalı sıcak kahvelerde aşırı miktarda şeker olduğu belirlendi.
 
İngiltere merkezli yardım kuruluşu "Action on Sugar"ın yaptığı araştırma çerçevesinde, dünyaca ünlü bazı kahve zincirlerindeki 200'den fazla sıcak kahve incelendi.
 
Araştırmaya konu olan bazı kremalı sıcak kahvelerin bir kısmı sadece belirli dönem veya özel günlerde satışa sunuluyor.
 
İçinde bolca şeker bulunan bu kahvelerin bir kısmının inek sütü yerine vegan dostu alternatiflerinden yapıldığı belirlenen araştırmada, kahveseverlerin vegan seçeneklerin daha sağlıklı olduğunu düşünerek bu içecekleri tercih edebildiği vurgulandı.
 
Araştırmada ele alınan sıcak kahvelerden içinde en çok şeker olanı ABD merkezli kahve zinciri Starbucks'ın karamel sıcak çikolatası.
 
Yulaf sütüyle, 591 mililitrelik bardağa yapılan ve üzeri kremşantiyle süslenen karamel sıcak çikolata'da 23 çay kaşığı şeker var.
 
İçindeki şeker miktarı 3 kutu koladaki şekere eş değer olan karamel sıcak çikolatanın kalorisi ise 758.
 
İkinci en çok şeker içeren kremalı sıcak kahve ise İngiltere merkezli kahve zinciri Caffe Nero'nun tuzlu karamel sıcak çikolatası.
 
Yağsız sütle 470 mililitrelik bardakta hazırlanan ve 503 kalori olan bu içecekte 15 çay kaşığı yani yaklaşık 60 gram şeker bulunuyor.
 
En çok şekerli 3. sıcak kahve ise Starbucks'ta yulaf sütüyle 591 mililitrelik bardağa yapılan zencefil kurabiyeli lattede 14 çay kaşığı şeker var ve bu kahve 523 kalori.

Kılıçdaroğlu ´iş istedi kolu kırıldı´ demişti... Yalanı böyle ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İçtiğiniz kahvelere dikkat! Korkutucu boyutlarda

İçtiğiniz kahvelere dikkat! Korkutucu boyutlarda

AB liderleri, Başkan Erdoğan ile tekrar bir araya gelecek

AB liderleri, Başkan Erdoğan ile tekrar bir araya gelecek

Trablus'ta Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı

Trablus'ta Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı

Putin'e TürkAkım cevabı! 'Azimle çalışıyoruz'

Putin'e TürkAkım cevabı! 'Azimle çalışıyoruz'

Emine Erdoğan, British Museum'da sergileri gezdi

Emine Erdoğan, British Museum'da sergileri gezdi

Galatasaray-Tuzlaspor CANLI

Galatasaray-Tuzlaspor CANLI

Ekonomide sevindiren haber! Yüzde 30 arttı

Ekonomide sevindiren haber! Yüzde 30 arttı
 

POPÜLER HABERLER

Liderler Trump hakkında konuşurken yakalandı! O anlar zirveye damga vurdu

Liderler Trump hakkında konuşurken yakalandı! O anlar zirveye damga vurdu

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

Futbol kulüplerinden Ceren Özdemir paylaşımı!

Futbol kulüplerinden Ceren Özdemir paylaşımı!

Sörloth'un babası ve hocası Ünal Karaman aynı top için kapışmış! İşte o an!

Sörloth'un babası ve hocası Ünal Karaman aynı top için kapışmış! İşte o an!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA