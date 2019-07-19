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Kremlin Sözcüsü sormuştu... Açıklama geldi

Bursalı börekçi Hasan Acar, S-400'lere teşekkür için gönderdiği böreklerin takip kodunu gösterek Moskova'ya ulaştığı açıkladı.

  • İHA
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Bursalı börek ustası Hasan Acar'ın S-400'lere teşekkür için Kremlin Sarayı'na gönderdiği börekler için Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan açıklama geldi. Peskov, böreklerden dolayı memnuniyet duyacaklarını, ancak gönderilmesiyle ilgili bir bilgisinin olmadığını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından Bursalı börekçi Hasan Acar, gönderdiği böreklerin takip kodunu gösterek Moskova'ya ulaştığı bilgisini verdi. Hasan Acar, börekleri 14 Temmuz'da gönderdiğini, ancak araya 15 Temmuz'un girdiğini söyledi. 
 
Acar, "Yola gecikmeli çıktı. Yeni ulaşmak durumunda. Ben kargo takip numarasını takip ediyorum. Edindiğim bilgiye göre börekler Moskova'ya ulaştı. Bizim, S 400 teşekkürü için Kremlin Sarayı'na gönderdiğimiz börekler için Kremlin sözcüsü Peskov'un açıklaması vardı. Bizi çok mutlu etti. Kendisi açıklamada böreklerin kendilerine daha ulaşmadığını belirtti. Böreklemiz kendilerine ulaşmak üzere. Kendileri bu böreğin tadına bakmasa da Putin Türkiye'ye geldiğinde ben kendilerine sıcak sıcak börek ikram etmek istiyorum. Ben daha önce de İngiltere kraliçesine börek göndermiştim. Bu börek geri gelmişti. Kremlin Sarayı'na gönderdiğim börekten açıklama gelmesi bizi mutlu etti" dedi.

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