Krokolid nedir Krokolid uyuşturucu ne demektir nasıl ortaya çıktı

Krokolid nedir Krokolid uyuşturucu ne demektir? Vatandaşlar gündemde trend olan kelime Krokolid anlamını araştırmaya başladı. Krokolid nasıl ortaya çıktı? Krokolid öldürücü mü? Bilimsel adı dezomorfin olan Krokodil'in eroinden 10 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor. Krokodil adını kullanıcılarının derilerinde bıraktığı izler nedeniyle almıştır. Kullananların vücutları bir süre sonra çürür ve tıpkı timsah gibi sert ve kabuklaşır. Tıp dilindeki adı ise Desomorphine’dir. Özellikle 2000'li yılların başında Doğu Bloku ülkelerinde yaygın olarak kullanılan bu uyuşturucu türü ucuz olması sebebiyle kolayca erişilebiliyor. Rusya’nın bazı bölgelerinde krokodil’in neredeyse tüm ölümlere sebebiyet verdiği ortaya çıktı. Yetkililer bu vahim durum için hemen harekete geçti.

Et çürüten uyuşturucu olarak bilinen Krokodil, dünya genelinde hızla yayılıyor.

Rusya ve Ukrayna'da ortaya çıkan ve dünyanın en ölümcül uyuşturucu türü olarak tanımlanan Krokodil bugüne kadar yüzlerce kişinin ölümüne sebep oldu.

Öldürücü uyuşturucunun Avrupa'da da yayılmaya başladığı rapor edildi.

Bilimsel adı dezomorfin olan Krokodil'in eroinden 10 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor.

Bedenine Krokodil enjekte eden kişilerin vücudu çürümeye başlıyor ve bir süre sonra ölüm kaçınılmaz oluyor. Ölüm süreci iki yılı bulabiliyor ve bu sürede kişinin bedeninde korkunç deformasyonlar ortaya çıkıyor.

Özellikle 2000'li yılların başında Doğu Bloku ülkelerinde yaygın olarak kullanılan bu uyuşturucu türü ucuz olması sebebiyle kolayca erişilebiliyor.

Krokolid nedir?

Bilimsel adı dezomorfin olan Krokodil'in eroinden 10 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor.

Krokodil adını kullanıcılarının derilerinde bıraktığı izler nedeniyle almıştır. Kullananların vücutları bir süre sonra çürür ve tıpkı timsah gibi sert ve kabuklaşır. Tıp dilindeki adı ise Desomorphine’dir.

Özellikle 2000'li yılların başında Doğu Bloku ülkelerinde yaygın olarak kullanılan bu uyuşturucu türü ucuz olması sebebiyle kolayca erişilebiliyor.

Rusya’nın bazı bölgelerinde krokodil’in neredeyse tüm ölümlere sebebiyet verdiği ortaya çıktı. Yetkililer bu vahim durum için hemen harekete geçti.