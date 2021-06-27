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Yaşam

Krzysztof kieslowski kimdir? Krzysztof Kieslowski neden öldü?

Krzysztof Kieslowski kimdir sorusu, Google'da resminin çıkması sonucu merak edildi. Google tarafından doğum gününde unutulmayan dünyaca ünlü Polonya'lı yönetmen ve senaryo yazarı için doodle tasarlandı. Google'ı açtığında doodle'ı karşısında göre kullanıcılar Krzysztof Kieslowski kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Krzysztof Kieslowski neden öldü?

27 Haziran 2021 Pazar 11:49 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 11:49
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Krzysztof Kieslowski, doodle oldu. Arama motoru Google, Polonyalı yönetmen Krzysztof Kieslowski'nin doğum günü için hazırladığı özel doodle'ı ana sayfaya taşıdı. Polonyalı yönetmenin imzasını attığı sayısız belgeselin yanı sıra, Uzun Metrajlı Filmleri ve dizileri bulunuyor. Peki Krzysztof Kieslowski kimdir? Krzysztof Kieslowski neden öldü? İşte Krzysztof Kieslowski'nin hayatı ve ölüm nedeni

KRZYSZTOF KİESLOWSKİ KİMDİR?

Krzysztof Kieslowski (d. 27 Haziran 1941 - ö. 13 Mart 1996) Polonyalı film yönetmeni ve senaryo yazarı.

Sinemanın şairi olarak bilinen Kieslowski doğum gününde Google tarafından da unutulmadı. Polonyalı yönetmen ve senarist Kieslowski ölümünden sonra bile onlarca ödül aldı ve dünyanın en iyi yönetmenleri arasına dahil edildi. Belgeseller, filmler ve daha niceleri Kieslowski'nin ardında bıraktığı ölümsüz eserler oldu.

KRZYSZTOF KİESLOWSKİ NEDEN ÖLDÜ?

Polonyalı film yönetmeni ve senaryo yazarı olan Kieslowski 1996'da hayatını kaybetti.

1996 yılında Varşova'da hayatını kaybeden Krzysztof Kieslowski kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Kieslowski kalp ameliyatı olduktan kısa bir süre sonra hastanede hayatını kaybetti.

En bilinen filmleri Üç Renk üçlemesi (1993–1994), Dekalog (1989) serisi ve Véronique'in İkili Yaşamı (1991) adlı filmidir. Kieslowski kariyeri boyunca Cannes Film Festivali Jüri Ödülü (1988), FIPRESCI Ödülü (1988, 1991) ve Ekümenik Jüri Ödülü (1991); Venedik Film Festivali FIPRESCI Ödülü (1989), Altın Aslan (1993) ve OCIC Ödülü (1993) ve Berlin Uluslararası Film Festivali Gümüş Ayı (1994) dahil olmak üzere sayısız ödül aldı ve 1995 yılında En İyi Yönetmen ve En İyi Yazma dallarında Akademi Ödülü adayı oldu.

Kieslowski, 2002 yılında British Film Institute'ün Sight & Sound dergisinin modern zamanların en iyi on yönetmeni listesinde ikinci sıraya yerleştirildi.

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