Kuaförler ve Berberler ne zaman açılacak? Kuaför ve berberlerin açılış tarihi belli oldu mu?

04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:11 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:11

Koronavirüs tedbirleri kapsamında berberler ve kuaförler süresiz kapatılmıştı. Yaklaşık 1 buçuk aydır evlerinde izole olan vatandaşlar kuaför ve berberlerin bir an önce açılmasını istiyor. Peki kuaför ve berberlerin açılacağı tarih belli oldu mu? Vatandaşlar, Kuaförler ve Berberler ne zaman açılacak? sorusunu son zamanlarda yoğun olarak araştırıyor. Koronavirüs salgınının Mayıs sonuna doğru azalmasıyla birlikte kuaför ve berberlerin açılması bekleniyor. Peki kuaför ve berberlerin açılış tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından henüz berberlerin ve kuaförlerin ne zaman açılacağı yönünde açıklama gelmedi. Fakat Mayıs ayının sonuna doğru normalleşme sürecinin başlaması ve dükanların yavaş yavaş açılması bekleniyor.

KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kuaförler, güzellik salonları ve berberlerin çalışma kısıtlamalarının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrası gerçekleşecek. Corona virüsü tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte berberler, güzellik salonları ve kuaförler yeniden işlerinin başına dönebilecek. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Gözünüz Aydın' diyerek berberlerin ve kuaförlerin açılacağı tarih ile son kulis bilgilerini aktardı.

Peki, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Mayıs ayında açılacak mı? İşte, konuya dair son dakika gelişmeleri...

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'İşte normalleşecek sektörler' adını verdiği yazısında, berber ve kuaförlerin açılmasına yönelik şu ifadeleri kullandı:

Koronavirüsle mücadele sürecinde berber ve kuaförlerin hayatımızda ne denli önemli olduğu ortaya çıktı. Erkeklerin bu konuda ne kadar beceriksiz olduğunu gördük. Bir milletvekili, "Benim eşim köylü kızı. Babasıyla koyun kırkmışlar. Eli yatkın. Beni eşim tıraş etti" diye anlatmıştı. Kuaförlerin kadınların hayatındaki önemi de bir kez daha ortaya çıktı. Sahte sarışınlar açısından zor bir dönem oldu. Neyse, bundan kurtuluyoruz. Yaşasın berberler ve kuaförler! Mayıs ayında küçük esnaf, berberler, kuaförler, kafe ve pastane, restoran gibi hizmet veren yerler açılıyor. Tabii çok sıkı önlemler geliyor.

Koronavirüs salgınının seyrine göre restoran, kafe, berber, kuaför gibi yerlerin belli saatlerde, dönüşümlü olarak, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uygun şekilde açılması da konuşulan seçenekler arasında bulunuyor.

CEZA NE KADAR?

Yasağa uymayan ve dükkanlarını yasak süresinde açan berberlere veya evlere tıraşa gidenlere 3 bin 150 lira ceza kesiliyor.

KUAFÖRLER VE BERBERLER NEDEN KAPATILDI?

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı, önlemler almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda İçişleri Bakanlığı tarafından ek bir genelge 81 il valiliklerine gönderildi.

Genelgeye göre, vatandaşın bir arada bulunması ve yapılan işlemler sırasında fizikel temas olması nedeniyle berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri 22 Mart Pazar saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durduruldu.

Bakanlık, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali, kaymakamlar tarafından il, ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması, uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.