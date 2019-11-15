Kuaförüm Sensin 15 Kasım birincisi kim oldu? Kuaförüm Sensin bu hafta kim elendi? sorularının yanıtları tüm televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Her hafta cuma günü elenen ismin açıklandığı yarışmada her gün yeni bir saç ve makyaj yapılıyor. Show Tv ekranlarının sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bugün eleme heyecanı yaşanıyor. Kuaförüm Sensin yarışmasında son haftanın finalinde ödülün sahibi ve yarışmaya veda edecek isimler belli olmuştu. Yapılan puanlamaların sonucunda son sırada yer alarak yarışmadan ayrılan isimler Nesrin ve Eylem olurken, bu hafta yarışmaya katılan yeni isimler ise Veli ve Neslihan oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN 15 KASIM BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin 15 Kasım birincisi henüz belli olmadı. Kuaförüm Sensin 15 Kasım birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

KUAFÖRÜM SENSİN BU HAFTA KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin bu hafta elenen isim henüz açıklanmadı.

KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU

12 Kasım’da Koray ve Sevil 20 puan, Bilal ve Buse ise 19 puan, Veli ve Neslihan 17 puan, Sevcan ve Melek'in 15 puan aldılar.

13 Kasım’da Sevcan ve Melek 23 puan, Koray ve Sevil 21 puan, Bilal ve Buse 19 puan, Veli ve Neslihan 17 puan aldılar.

14 Kasım’da Koray ve Sevil 9 puan. Veli ve Neslihan ise 22 puan aldılar.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NE?

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!