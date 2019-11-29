Kuaförüm Sensin'de bugün eleme heyecanı yaşanıyor. Bugün verilecek olan puanları ardından elenecek olan isimler ve birinci olan isimler belli olacak. Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim oldu? 29 Kasım Kuaförüm Sensin'de kim elendi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kuaförüm Sensin'de geçen hafta en yüksek puanı alarak birinci olan takım Veli ve Neslihan olmuştu. Bu hafta da Kuaförüm Sensin yarışmasında heyecan dorukta.

KUAFÖRÜM SENSİN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin haftanın birincisi henüz belli olmadı. Kuaförüm Sensin haftanın birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

29 KASIM KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

29 Kasım Kuaförüm Sensin'de eleme heyecanı yaşanıyor. 29 Kasım Kuaförüm Sensin'de elenen isimler henüz açıklanmadı.

KUAFÖRÜM SENSİN GÜNCEL PUAN DURUMU

28 Kasım Perşembe günü; Burak ve Emine 22, Hasan ve Tevfik 18, Melek ve Sevcan 13, Veli ve Neslihan 12 puan topladı.

27 Kasım Çarşamba günü; Veli ve Neslihan 21, Emine ve Burak 20, Bilal ve Buse 17 puan, Sevcan ve Melek 11 puan topladı.

26 Kasım’da Veli ve Neslihan 21 puan ile birinci oldu. Burak ve Emine ise 20 puan ile ikinci sırada Hasan ve Tevfik 17 puan, Sevcan ve Melek ise 11 puan aldılar.

25 Kasım’da Sevcan-Melek 23 puan, Veli-Neslihan 22 puan, Hasan-Tevfik 16 puan, Emine-Burak 13 puan aldılar.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NE?

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!