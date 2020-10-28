'Kubadlı işgal edilince çıplak ayakla ayrıldık, yalınayak dönmek Allah'tan dileğimdir'

star.com.tr 28 Ekim 2020 Çarşamba 12:56 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 12:56

Ermenistan'ın işgal altındaki Karabağ'dan Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarına yanıt olarak, 27 Eylül'de başlayan karşı saldırı sonucu, işgal altındaki birçok bölge kurtarıldı.



Azerbaycan ordusu ilerlemeye devam ederken, Ermenistan işgaliyle toprağından koparılan Türkler, yeniden memleketlerine dönebilecek olmalarının sevincini yaşıyor.

Memleketi Hanlık köyünün kurtuluşuna sevinen G. Eminova isimli kadın, Ermenistan işgali nedeniyle Kubadlı'dan koparılan o insanlardan biri...

Eminova, o günleri ve şu anda yaşadığı sevinci Azvision'a şöyle anlatıyor:

Kubadlı'dan ayrıldığımda 24 yaşındaydım. Ordudaydım, 2 yıl hastanede hemşire olarak çalıştım. Eşim Şirinov Veli, mayın tarama gemilerinde komutandı. 31 Ağustos 1993'te Kubadlı'nın işgali sırasında öldürüldü. Kubadlı'nın işgalden kurtarılması, benim için çifte bayram. Kocamın kanı yerde kalmadı. Allah askerlerimizi korusun, onlar düşmanla yüzleşecek ve topraklarımızı özgürleştirecek. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Bugün ayrıca kayıt oldum ve her an savaş alanına gitmeye hazırım. Oğlum 27 yaşında ve savaşa orduya katılmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in şehrin ve Kubadlı köylerinin kurtuluşunu ilan ettiğinde yere çökerek ağladığını söyleyen Eminova, '27 yıl önce evimiz olan Kubadlı'dan ayrıldığımızda yere çöküp ve memleketimizden ayrıldığımızı ağladık. Bugün o topraklara döndüğümüz gün sevinç gözyaşları döküyoruz. Bölgemiz işgal edildiğinde toprakların işgal edilmesini beklemediğimiz için çıplak ayakla ayrıldık. Köyüme, vatanıma yalınayak dönmem Allah'tan dileğimdir." dedi.

26 Ekim'de Kubadlı şehri ve bir dizi köy kurtarıldı.

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