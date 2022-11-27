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Yaşam

Kucağında bebeğiyle yürürken öldürüldü!

İstanbul Sultangazi'de kucağında bebeğiyle yürürken silahla başından vurularak ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA27 Kasım 2022 Pazar 09:38 - Güncelleme:
Kucağında bebeğiyle yürürken öldürüldü!
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Alınan bilgiye göre, Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde akşam saatlerinde kucağında bebeğiyle yürüyen yabancı uyruklu Hatice H. peşindeki kimliği belirsiz kişi tarafından silahla başından vuruldu.

Kadını takip ettikleri belirlenen şüpheliler geldikleri otomobille kaçtı.

Ağır yaralanan Hatice H. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kadın müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hatice H'nin 2'si kız 3 çocuğu devlet kurumlarınca koruma altına alındı.

Öte yandan, olay yerinde bulunanlardan Ahmet Ekinci gazetecilere yaptığı açıklamada, kadının yoldan geçtiği sırada saldırıya uğradığını, silah sesini duyduklarında dışarıya çıktıklarını söyledi.

Yerde yatan kadının ellerinde evladının olduğunu anlatan Ekinci, çocuğun çevredekiler tarafından yakındaki eczaneye götürüldüğünü, yaralının da hastaneye kaldırıldığını aktardı. Saldırının gerçekleştiği yerde incelemede bulunan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, şüphelilerin otomobille olay yerine gelip bekledikleri ve kadını takip ettikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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