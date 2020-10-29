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Yaşam

Küçük Çamlıca Kulesi'nde 'Cumhuriyet' temalı ışık gösterisi

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Küçük Çamlıca Kulesi'nde ışık gösterisi yapıldı

DHA29 Ekim 2020 Perşembe 20:23 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 20:23
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Avrupa'nın en büyük TV ve Radyo Kulesi olan Küçük Çamlıca Kulesi'nde, Cumhuriyetin ilanının 97'nci yıldönümü nedeniyle, saat 19.23'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 'Cumhuriyet' temalı ışık gösterisi yapıldı. 369 metre uzunluğundaki kulede yapılan Işık gösterisinde, yükselen sarmal ışık demeti, kırmızı-beyaz ve çok renkli geçişlerle birlikte Türk bayrağı gösterildi. Havai fişek şeklindeki ışık gösterisinde ayrıca, Azerbaycan'ın verdiği özgürlük mücadelesine destek olmak amacıyla Azerbaycan Bayrağı gösterimi de yapıldı. Çamlıca Tepesi'ndeki vatandaşlar da gösteriyi izleyerek, cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Gösteri, havadan da görüntülendi.

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