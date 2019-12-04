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Küçük Usta’nın gözü dünya şampiyonluğunda  

Bursa’da yaşayan 8 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, 2,5 yıl önce anaokuluna giderken öğrendiği satrançtaki başarılarıyla beğeni topluyor.

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Özel bir kolejde 3’üncü sınıfa devam eden Yağız Kaan, anaokulunda satranç dersinde öğrendiği bu sporda kısa sürede önemli başarılara imza attı. Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu unvanlarını elde eden, katıldığı turnuvalardan yaklaşık 40 madalya ve çok sayıda kupa ile dönen Erdoğmuş’un bu spordaki başarısı göz dolduruyor. Satrançta 12 yaşında “büyük usta” olmayı amaçlayan Yağız Kaan, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda da birinciliği hedefliyor. Yağız Kaan “Bundan sonraki hedefim önümüzdeki yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılarak ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak” dedi. Baba Selahattin Erdoğmuş ise “Yağız’a kupaları için bir dolap ayırmıştık. En son Mersin’de aldığı kupayı dolaba koyacak yer bulamadık” diye konuştu.

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