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Yaşam

Küçükçekmece'de korkutan olay! Metruk binada 3 kişi yaralandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde metruk bir binada meydana gelen kısmi çökme sonucu 3 kişi yaralandı.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 14:28 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de korkutan olay! Metruk binada 3 kişi yaralandı
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Küçükçekmece'de Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta bulunan metruk bina henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alındı.

Binadan bir kişi kendi imkanlarıyla çıkarken 2 kişi ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı.

Hastaneye sevk edilen yaralılar Muhammet T, Recep T. ve Murat T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AFAD ekiplerinin kısmen çökme yaşanan binadaki çalışmaları sürüyor.

  • küçükçekmece çökme
  • metruk bina
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