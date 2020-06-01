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Yaşam

Küçükçekmece'de plastik şişe yüklü kamyonet alt geçide sıkıştı

Küçükçekmece'de D 100 yan yolda seyir halinde kamyonet 4 metre yüksekliğindeki alt geçidin altından geçemeyerek sıkıştı.

DHA01 Haziran 2020 Pazartesi 18:41 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 18:41
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Küçükçekmece D 100 yan yolda saat 17.00 sularında Avcılar istikametinde seyir halinde olan plastik şişe yüklü kamyonet 4 metrelik alt geçidin altından geçmek istedi. Yükselmiş haldeki yükü taşıyan kamyonet 4 metre yüksekliğinde alt geçidin altında sıkıştı. Araç içerisinde bulunan 3 kişi plastik şişe dolu çuvalları alt geçitten kurtarmaya çalıştı. Kurtarma işlemi sırasında yola çok sayıda şişe döküldü. Yapılan kaza nedeniyle Küçükçekmece yan yolda trafik oluştu. Aracın kurtarılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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