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Yaşam

Küçükçekmece'deki trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

AA20 Kasım 2021 Cumartesi 00:20 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 00:21
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Alınan bilgiye göre, Değirmenbahçe Caddesi'nden Yenibosna istikametine giden 41 AFY 027 plakalı otomobilin sürücüsü, Sefaköy Köprüsü üzerinde aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı şeride geçen araç, 34 TAR 08 plakalı taksiyle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi ağır, taksi şoförü ise hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Belediye ekipleri, yolda temizlik ve kumlama çalışması yaptı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar açıldı.

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