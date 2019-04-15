Kuğu fırtınası ne demektir? Kuğu fırtınası ne zaman olur?
2019 yılı kuğu fırtınasının yaklaşmasına sayılı günler kaldı. Türk denizcilerinin deneyimlerine göre oluşturulan fırtına takvimine göre, bahar aylarında gerçekleşen kuğu fırtınası başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehrimizde hayatı çok olumsuz etkiliyor. Bu takvimde yer alan fırtınaların 1-2 gün sapmayla da olsa tuttuğu bilinmektedir. Peki, Kuğu fırtınası ne demektir? Kuğu fırtınası ne zaman olur? İşte haberimizin detayları...
Kuğu fırtınası ne demektir? Kuğu fırtınası ne zaman olur? Türkiye’de bahar aylarında şiddetli rüzgar ve fırtınayla gelen kuğu fırtınası İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülkenin birçok şehrinde hayatı olumsuz etkilemektedir. Kuğu fırtınası Türk denizcilerin deneyimlerine göre oluşturulan fırtına takvimine göre Nisan ayında 1-2 gün sapmayla da olsa ayın 17-18 gibi tuttuğu ve 3 gün sürdüğü bilinmektedir. Peki, kuğu fırtınası nedir? Kuğu fırtınası neden olur? İşte haberimizin detayları...
KUĞU FIRTINASI NE DEMEKTİR?
Kuğu fırtınası, bahar mevsiminin ortalarında şiddetli rüzgar ve yağışlı havayla birlikte birkaç günlüğüne kışı geri getiren hava olayıdır. Havaların iyiden iyiye ısındığı günlerde ortaya çıkan kuğu fırtınası, Türk denizcilerinin fırtına takviminde de yer almaktadır.
KUĞU FIRTINASI NE ZAMAN, HANGİ AYLARDA OLUR?
Türk denizcilerinin yüzlerce yıllık gözlem ve deneyimlerle oluşturduğu fırtına takvimi içerisinde kuğu fırtınası da yer almaktadır. Bahar mevsiminde meydana gelen ve tüm yurdu etkisini alan kuğu fırtınası nedeniyle şiddetli rüzgar ve yağışlı hava, kışı adeta yeniden getirir.
Kuğu fırtınası her yıl tahmini olarak 16 Nisan'da başlar ve 3 gün devam eder. Genellikle 16-17-18 Nisan tarihlerinde etkili olan kuğu fırtınası bazı yıllar bir-iki gün kadar değişkenlik gösterebilir.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.