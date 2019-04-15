Kuğu fırtınası ne demektir? Kuğu fırtınası ne zaman olur? Türkiye’de bahar aylarında şiddetli rüzgar ve fırtınayla gelen kuğu fırtınası İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülkenin birçok şehrinde hayatı olumsuz etkilemektedir. Kuğu fırtınası Türk denizcilerin deneyimlerine göre oluşturulan fırtına takvimine göre Nisan ayında 1-2 gün sapmayla da olsa ayın 17-18 gibi tuttuğu ve 3 gün sürdüğü bilinmektedir. Peki, kuğu fırtınası nedir? Kuğu fırtınası neden olur? İşte haberimizin detayları...

KUĞU FIRTINASI NE DEMEKTİR?

Kuğu fırtınası, bahar mevsiminin ortalarında şiddetli rüzgar ve yağışlı havayla birlikte birkaç günlüğüne kışı geri getiren hava olayıdır. Havaların iyiden iyiye ısındığı günlerde ortaya çıkan kuğu fırtınası, Türk denizcilerinin fırtına takviminde de yer almaktadır.

KUĞU FIRTINASI NE ZAMAN, HANGİ AYLARDA OLUR?

Türk denizcilerinin yüzlerce yıllık gözlem ve deneyimlerle oluşturduğu fırtına takvimi içerisinde kuğu fırtınası da yer almaktadır. Bahar mevsiminde meydana gelen ve tüm yurdu etkisini alan kuğu fırtınası nedeniyle şiddetli rüzgar ve yağışlı hava, kışı adeta yeniden getirir.

Kuğu fırtınası her yıl tahmini olarak 16 Nisan'da başlar ve 3 gün devam eder. Genellikle 16-17-18 Nisan tarihlerinde etkili olan kuğu fırtınası bazı yıllar bir-iki gün kadar değişkenlik gösterebilir.