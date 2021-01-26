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Yaşam

Kumar baskınında yakalanan 15 kişiye, 62 bin 800 lira ceza

Tekirdağ'da koronavirüs tedbirlerine rağmen ruhsatsız kahvehanede kumar oynayan 15 kişiye toplam 62 bin 800 lira ceza uygulandı. O.A. hakkında ise, 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

DHA26 Ocak 2021 Salı 14:59 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 14:59
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde ruhsatsız bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, hemen kahvehaneye operasyon düzenledi. Kahvehane sahibi O.A.'nın da aralarında bulunduğu 15 kişiye toplam 62 bin 800 lira ceza uygulandı.

Kumar oynayanlar arasında bulunan H.A., hakkında 2 ayrı suçtan arama kaydı olduğunun ortaya çıkması üzerine gözaltına alındı.

O.A. hakkında ise, 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

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