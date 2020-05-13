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Yaşam

Kumar oynayanlar, polisleri görünce 'Uzi'yi pencereden attı

DÜZCE'de, bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine polisin düzenlediği operasyonda, suçüstü yakalanan 4 kişi, pencereden bahçeye 'Uzi' diye bilinen makineli tabanca ile 2 adet ruhsatsız tabanca attı.

DHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 19:57 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 19:57
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DÜZCE'de, bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine polisin düzenlediği operasyonda, suçüstü yakalanan 4 kişi, pencereden bahçeye 'Uzi' diye bilinen makineli tabanca ile 2 adet ruhsatsız tabanca attı. Silahlara el konulurken, gözaltına alınan 4 şüpheliye toplam 12 bin 600 TL ceza kesildi.

Düzce'de bir evde kumar oynandığı ihbarını değerlendiren polis, düzenlediği operasyon ile evde kumar oynayanları suçüstü yakaladı. Polislerin eve geldiği sırada içeride bulunanların pencereden bahçeye silah attıkları görüldü. Bahçede yapılan aramada Uzi makineli tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi. Evdeki 4 kişi gözaltına alınırken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uymadıkları gerekçesiyle de toplam 12 bin 600 TL ceza kesildi.

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