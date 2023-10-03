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Yaşam

Kümbet Yaylası temizlendi

Giresun Kümbet Yaylası'nda yaklaşık 2 ton çöp toplandı. Ayrıca yayladaki sahipsiz hayvanlar da beslendi.

AA3 Ekim 2023 Salı 11:23 - Güncelleme:
Kümbet Yaylası temizlendi
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Giresun'un önemli turizm merkezlerinden 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'nda yaklaşık 2 ton çöp toplandı.

İl Özel İdaresi, Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği ve Dereli Belediyesi işbirliğinde yayladaki mesire alanlarında 3 gün boyunca çöp toplama çalışması yapıldı.

Çalışma kapsamında 250 torbada toplanan yaklaşık 2 ton çöp kamyonlara yüklendi.

Bunun yanı sıra turistlere ve bölge halkına çöplerin çöp kutularına atılması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca yayladaki sahipsiz hayvanlar da beslendi.

  • Kümbet Yaylası
  • Çöp temizliği
  • Sahipsiz hayvanlar

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