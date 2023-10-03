Kümbet Yaylası temizlendi

Giresun'un önemli turizm merkezlerinden 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'nda yaklaşık 2 ton çöp toplandı.
İl Özel İdaresi, Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği ve Dereli Belediyesi işbirliğinde yayladaki mesire alanlarında 3 gün boyunca çöp toplama çalışması yapıldı.
Çalışma kapsamında 250 torbada toplanan yaklaşık 2 ton çöp kamyonlara yüklendi.
Bunun yanı sıra turistlere ve bölge halkına çöplerin çöp kutularına atılması konusunda uyarılarda bulunuldu.
Ayrıca yayladaki sahipsiz hayvanlar da beslendi.