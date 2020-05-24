IHA 24 Mayıs 2020 Pazar 10:00 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 10:01

Edinilen bilgiye göre, Göllüce Mahallesi’nde Ahmet Ayar’a kendisine ait çiftlikte beslediği tavukların kümesine yumurta toplamak için girdi. Samanların arasında bir karartı olduğunu gören Ayar daha sonra karartı hareket edince yılan olduğunu anladı. Kümesin kapısını açan Ayar tek tek tavukları dışarıya çıkardıktan sonra komşularından yardım istedi. Kalınca bir dal parçası ile yılanı yattığı yerden alan Ahmet Atay hayvanı kümesten dışarıya çıkarmayı başardı.

Yaklaşık 2,5 metre boyundaki yılanı görenler korku içerisinde şaşkına dönerken yılanın zehirli olabileceğini belirten Hüseyin Mert Altay, "Yılan kümesteydi. çok şükür tavuklara daha zarar vermemişti. Ahmet abi ile birlikte kümesten dışarıya çıkardığımızda şok olduk. Yılan çok büyüktü. Öldürmeden ormana saldık" dedi.