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Yaşam

Kumpas ters tepti! İftiranın faturası ağır oldu

Köy kahvehanesi işletmecisinin kapalı alanda sigara içirttiği ve kumar oynattığı yönünde asılsız ihbarda bulunan kişi, yürütülen soruşturma sonunda iftira attığının belirlenmesi üzerine 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA29 Haziran 2026 Pazartesi 11:07 - Güncelleme:
Kumpas ters tepti! İftiranın faturası ağır oldu
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K.G., köy kahvehanesinde sigara içirildiği, kumar oynatıldığı ve uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde '156 Jandarma' hattına defalarca ihbarda bulundu.

Jandarma ekipleri adeta köye çıkartma yaptı.

Günler süren araştırma sonucu, ihbarların asılsız olduğu tespit edildi. Bunun üzerine kahvehane işletmecisi Y.G., Asliye Ceza Mahkemesi'nde iftiracı komşusu hakkında 'iftira' suçundan dava açtı.

Yapılan yargılamada Mahkeme, sanık köylüye 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanık avukatının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 8. Ceza Dairesi, mahkeme kararını onadı.

  • ihbar
  • iftira
  • hapis cezası

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